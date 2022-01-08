Дорофеева сверкнула подтянутыми ягодицами на отдыхе в Мексике

Украинская певица Надя Дорофеева выложила горячее фото с побережья мексиканского курортного города Тулум. Подписчики оценили подтянутую фигуру звезды и сделали ей множество комплиментов.

Эротическим кадром исполнительница поделилась с филловерами в Instagram, прокомментировав свой отпуск. По словам красавицы, совсем скоро она станет просветленной (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

На кадре, сделанном спутником Нади – ее мужем Владимиром Дантесом, артистка позирует в зеленом бикини без верха, прикрыв грудь руками. Она слегка выставила ягодицы, демонстрируя сексуальные изгибы.

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Звезда стоит на террасе с выходом на пляж, а на ее фоне – голубой океан, пальмы, лежаки и песчаный пляж. Под снимком Дорофеева кратко описала свой долгожданный отдых.

"В этом отпуске я еще не ставила будильник, да и не планирую. Просыпаюсь сама, встречаю рассвет и медитирую. Еще немного и стану просветленной", – написала певица.

В комментариях подписчики не поскупились на комплименты фигуре и непосредственно ягодицам звезды. "Какая фигура у Нади", "Орешок", "Горячо", – говорится в сообщениях.

Отметим, что в этом году после новогодних съемок и корпоративов в Тулум полетели многие звезды украинского шоу-бизнеса. В частности, супруги Потап и Настя Каменских и Влад Яма с семьей.

Коротко о звезде:

Надя Дорофеева – украинская поп-исполнительница, бывшая участница группы "Время и Стекло". С 2020 г. начала сольную карьеру и выступает под псевдонимом DOROFEEVA. Родилась в Симферополе (Крым) в 1990 году. Победительница конкурса "Черноморские игры" (2004) и финалистка телепроекта "Шанс" (2005).

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