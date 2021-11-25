На Инстасамку публично 'донесли' генпрокурору РФ за пропаганду проституции. Фото

Российского репера Дарью Зотееву, более известную под псевдонимом Инстасамка, публично обвинили в пропаганде проституции. Причиной послужило развратное поведение, которое певица демонстрирует на сцене и в своих текстах.

Артистка не раз отмечалась своими неуместными поступками сексуального характера перед несовершеннолетними слушателями. Такое поведение натолкнуло неравнодушных родителей на обращение к Генеральному прокурору России Игорю Краснову, сообщает telegram-канал "Безжалостный пиарщик" (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Общественный центр по защите традиционных семейных ценностей "Иван Чай" обратился в правоохранительные органы с заявлением, что Дарья нарушила закон РФ, пригласив несовершеннолетних слушатели на сцену, где исполняла песни с нецензурными ругательствами.

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В тексте известных композиций Инстасамки были обнаружены упоминания мужских половых органов, что, по мнению родителей, неприемлемо для ушей юных посетителей концерта.

"Родительская общественность обеспокоена пропагандой разврата и проституции среди детей и молодежи. Инстасамка во время концерта вывела несовершеннолетнего ребенка на сцену", – говорится в заявлении.

Отметим, что это не первый случай, когда творчество Инстасамки осуждается. Ранее депутат городской думы Сургута в Ханты-Мансийском автономном округе Дмитрий Нечепуренко призвал правоохранительные органы обратить внимание на артистку и ее жениха MONEYKEN за имитацию секса на сцене.

Кратко о звезде:

Дарья Зотеева – российская эпатажная рэп-исполнительница и блогер. Стала известна благодаря комедийным роликам в Instagram, однако позже перешла на платформу TikTok. Сравнивает себя с американской исполнительницей Cardi B. В своих песнях часто затрагивает темы, связанные с сексом.

Как сообщал OBOZREVATEL, Инстасамка попала в скандал во время концерта в Киеве, где раскритиковала внешний вид фаната и выгнала его из зала. Украинцев такое поведение артистки не на шутку возмутило.