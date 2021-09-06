'Для чего пускать биомусор': украинцы возмутились концертом скандальной российской рэперши в Киеве

В воскресенье, 5 сентября, в одном из киевских клубов выступила российская рэперша и блогерша Инстасамка. Во время концерта знаменитость раскритиковала внешний вид фаната и выгнала его из зала. Украинцы возмутились поведением звезды.

Рэперша пригрозила парню и заявила, чтобы он уходил сам или же его выведут "за шкирку". Подробней об этом – читайте далее в материале OBOZREVATEL (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"У меня есть один человек, который мне не нравится в зале. Можно вывести на**й? Ты, в панамке белой у***щной, убирайся на**й отсюда. Уходи или сам, или тебя за шкирку на**й отсюда выкинут", – сказала во время концерта Инстасамка.

Стоит отметить, что остальные поклонники поддержали грубые высказывания рэперши и стали кричать: "На**й". В результате парень все-таки покинул концерт знаменитости, а Инстасамка подчеркнула: "Минус один. Продолжаем".

Украинцы возмутились в сети поведением российской рэперши. Многие раскритиковали как саму звезду, так и ее фанатов.

"Для чего мы пускаем в Украину биомусор?", "Москальская дура, а наши люди не лучше", "Зрители ее тоже стоят", "Как с такими жить? Да, не пускать к этим недозрелых", "Биомусор и вокруг сцены", "Они такие же, как и она", – пишут люди.

Коротко о знаменитости:

Инстасамка (Дарья Зотеева) – российская рэп-исполнительница и инстаблогер. Одна из самых популярных девушек в России за 2019 год по версии Google.

Известна своим эпатажным поведением в интернете, в связи с чем ее часто сравнивают с рэп-исполнителем Моргенштерном, который также обрел свою известность на скандалах.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, популярная российская блогерша Дарья Зотеева, известная как Инстасамка, снова сцепилась в сети со звездой "Дом-2" Викторией Боней. Так, она гневно ответила на очередной негативный комментарий Бони в социальной сети Instagram.