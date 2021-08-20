Модель засветила накаченные ягодицы сразу после процедуры: она задумывается увеличить еще. Фото

Популярная модель из Англии 35-летняя Хлоя Саксон накачала ягодицы специальными наполнителями и поделилась соответствующими снимками с поклонниками. Женщина отметила, что задумывается еще об увеличении.

Фотографии после процедуры Хлоя опубликовала на странице в Instagram-stories (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца). На кадрах видно, как модель лежит на кушетке и готовится получить еще дозу филлеров в ягодицы.

При этом девушка позировала на камеру в кружевных стрингах. Затем она показала результат, сделав фото крупным планом. Хлоя отметила, что процедура совершенно безболезненная. Кроме того, модель поинтересовалась у подписчиков, стоит ли ей еще увеличивать ягодицы.

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Стоит отметить, что для поддержания своих форм Хлоя также соблюдает специальную диету и иногда посещает косметологов и пластических хирургов.

Одна из подписчиц модели спросила, какую самую болезненную операцию она перенесла. На что Хлоя ответила: "Это были виниры".

"Мои виниры были самыми болезненными, но оно того стоило", – отметила модель.

Коротко о знаменитости:

Хлоя Саксон имеет более 1 млн подписчиков в Instagram. Она часто делится пикантными кадрами своих пышных форм в сети.

У нее есть домашнее животное чихуахуа по имени Коко.

Считается, что модель похожа на Ким Кардашьян.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, индийская модель и блогерша Шилпа Сетхи сделала операцию по увеличению ягодиц, из-за чего полгода не могла сидеть.