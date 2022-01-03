Модель с 'самой большой искусственной грудью в Европе' показала, как она выглядела до операций

33-летняя модель из Германии по имени Мартина Биг, утверждающая, что имеет самую большую искусственную грудь в Европе, показала свое фото до трансформации. 10 лет назад она уже могла похвастаться пышными формами и третьим размером.

На коллаже в Facebook инфлюэнсер позирует в красном эротическом белье в 23 года и перед своей последней операцией. Также там есть третье место для фото, обозначенное знаком вопроса. Позже Мартина планирует добавить туда фото с еще более заметной трансформацией (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

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Мартина желает стать обладательницей самой большой груди в мире и быть занесенной в Книгу рекордов Гиннесса.

Ради этого экзотическая модель с 19-м размером готова терпеть неудобства и порицание близких. Уже сейчас из-за экстримально большой груди она может спать только на спине.

Кроме того, ей сложно обуватся, потому что своих ног из-за груди Биг уже давно не видит.

Бывшая стюардесса изменила не только размер груди, но и цвет кожи. Она колола себе особые инъекции перед походом в солярий, сделавшими ее темнокожей.

Мартина настаивает, что она "не притворяется темнокожей девочкой", а стремится создать "уникальную и экзотическую Барби". Известной блогерше, за которой следят 68 тысяч подписчиков, когда-то давно понравился контраст светлых волос с темной кожей, поэтому она отважилась на подобные модификации.

Однако со временем девушка изменила мнение и перекрасилась в черный цвет.

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