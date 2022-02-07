Модель Playboy сделала аборт, чтобы не родить 'дьявольского ребенка' от Хью Хефнера. Откровения сестер-близняшек

Близняшки Карисса и Кристина Шеннон, которые прославились благодаря своим интимным фото в мужском журнале Playboy, рассказали шокирующие подробности о жизни в знаменитом особняке издателя-магната Хью Хефнера. Девушки признались, что долгое время страдали от посттравматического стрессового расстройства и депрессии, а одна из сестер даже сделала аборт, когда узнала, что ждет "дьявольского ребенка" от босса.

Как рассказали 32-летние модели журналистам Sunday Mirror, они обрадовались, узнав о смерти именитого издателя. Теперь Карисса и Кристина планируют подать в суд на Playboy за эмоциональное расстройство и психологическую травму.

Девушки вспомнили, что в "банни хаус" им приходилось регулярно принимать участие в секс-оргиях. Издатель заставлял их принимать наркотики и употреблять алкоголь, даже если они сами того не хотели. А на 19-й день рождения им приказали первый раз переспать с Хефнером.

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Карисса рассказала, что забеременела от босса в 19 лет, когда тому было 83. Она не хотела "вынашивать дитя дьявола", поэтому в тайне от "папаши" сделала аборт.

"У меня не было секса ни с кем другим, так что это мог быть только его ребенок. Я просто хотела избавиться от него как можно скорее. Я не хотела, чтобы Хеф узнал. Я чувствовала отвращение к своему телу. Мне казалось, что внутри был дьявол. Я не хотела, чтобы кто-нибудь знал, что я ношу ребенка 83-летнего мужчины", – вспомнила модель.

По словам Кристины, Хефнер относился к "уязвимым девушкам" как к собственности – мог позволить себе любые извращение и заставлял беспрекословно выполнять все приказы.

"Он вел себя так, как будто мы принадлежали ему. Если мы нарушали его правила, шестеро охранников затаскивали нас в комнату и держали взаперти. Хеф называл это "арест HMН" по своим инициалам. Он охотился на таких уязвимых молодых девушек, как мы. Он предлагал целый мир, а потом держал тебя в своем доме, похожем на золотую тюрьму. Когда Хеф умер, часть нас действительно огорчилась, но другая часть сказала: "Здорово! Больше не будет девочек, которых будут портить, как нас", – поделилась Кристина.

Близняшки провели в особняке 2 года – с 2008-го по 2010-й. Попасть в "банни хаус" было для них большой мечтой, поскольку они представляли его как место гламура с весельем и знаменитостями. В итоге сестры, как и другие "кролики" вспоминают жизнь с Хефнером как тюрьму с наркотиками, оргиями и строгим контролем.

Сестры утверждают, что Хеф вел себя как король и велел называть себя "папочкой". Проведя с ним первую ночь на 19-летие, утром близняшки сошлись во мнении, что "попали в ад", а их босс – "дьявол".

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, известная модель Холли Мэдисон, которая 7 лет жила с Хефнером, рассказала о странных привычках бизнесмена. Ей приходилось участвовать в оргиях и менять свой облик по желанию босса.