Модель Playboy, пропагандирующая мастурбацию, сделала себе "талию куклы Барби". Фото

Анна Кравчук
Папарацци
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Модель Playboy, пропагандирующая мастурбацию, сделала себе 'талию куклы Барби'. Фото

Модель эротического журнала для мужчин Playboy Луана Сандиен, которая считает себя "автосексуальной", сделала сложную пластическою операцию по уменьшению живота в Колумбии. Девушка призналась, что с детства мечтала обладать "талией куклы Барби", поэтому решилась на хирургическое вмешательство, несмотря на риски.

О самочувствии модели после операции поинтересовалось британское издание DailyStar. Журналистам Луана рассказала, что сейчас у нее очень сложный адаптационный период, однако "это стоило того, чтобы исполнить детскую мечту".

Сейчас модель большую часть времени находится в постели и мало двигается. Ей приходится носить специальный медицинский корсет и чулки. Она сообщила таблоиду, что не удаляла и не сокращала ребра, а лишь убрала жировые отложения с определенных зон.

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Модель Луана Сандиен после операции в Колумбии

"Не было никакого сокращения ребер, просто своего рода липосакция, чтобы истончить боковые стороны моих бедер. Я всегда хотела быть обладательницей самой тонкой талии в Instagram", – уточнила Сандиен.

Луана сделала "талию куклы Барби"

Лиана рассказала, что очень ждет выздоровления, поскольку сможет снять корсет и похвастаться результатами операции перед подписчиками, которых у нее больше 65 тысяч.

"Люди будут поражены моей талией, когда она заживет", – прокомментировала блогер.

Модель мечтает быть обладательницей самой тонкой талии в соцсетях

В сети модель известна тем, что называет себя "автосексуальной". Этот термин обозначает людей, которых больше привлекают они сами, а не кто-либо другой. Так, Луана поделилась с журналистами, что предпочитает мастурбировать, а не заниматься сексом с партнером. Она также уточнила, что нашла много единомышленников, которые также являются сторонниками самоудовлетворения.

Луана Сандиен называет себя "автосексуальной"

"Меня привлекаю я сама. Я всегда эта чувствовала, просто не подозревала, что у этого есть название. Для меня было очень важно узнать, что я не одинока. Потому как начала считать себя сумасшедшей или самовлюбленным нарциссом. Теперь же мне известно, что подобное испытывают многие люди", – подытожила модель.

Модель предпочитает мастурбировать, а не заниматься сексом

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