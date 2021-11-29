Актер Эллиот Пейдж показал обнаженное тело после смены пола. Фото

Канадский трансгендерный актер Эллиот Пейдж показал кубики пресса на фото без футболки. На теле кинорежиссера видно шрамы под грудью, которые остались от мастэктомии – операции по удалению молочной железы.

Снимком звезда фильмов "Джуно", "Начало" и "Люди Икс" поделился на личной странице в Instagram. Менее чем за сутки пост Пейджа собрал более 1,6 млн лайков.

Судя по всему, селфи знаменитость сделал у себя дома на новый смартфон. "О, отлично, мой новый телефон работает!" – пошутил актер в посте под фотографией.

Пейдж позировал в черных спортивных штанах без футболки. Короткие волосы голливудской звезды были взъерошены, а расслабленный образ дополняла длинная цепочка на шее.

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Напомним, что Эллен Пейдж объявила себя трансгендерным мужчиной почти год назад. Она попросила называть себя "он". До этого звезда, которая ходила на каблуках и с макияжем, кардинально изменила стиль и начала носить на публичные мероприятия мужские костюмы.

Вскоре Пейдж дал интервью журналу Time и стал первым трансгендерным мужчиной, который появился на обложке этого журнала. Как рассказывал актер, признание в своей ориентации помогло ему справиться с паническими атаками и депрессией.

Коротко о знаменитости:

Эллиот Пейдж – 34-летний канадский актер, режиссер, продюсер.

Еще до каминг-аута получил номинацию на премию "Оскар" в категории "Лучшая женская роль" (за роль в фильме "Джуно"). Другие известные номинации актера – "BAFTA", "Золотой глобус" и Премия Гильдии киноактеров США.

Как писал OBOZREVATEL, ранее у Эллиота Пейджа были длинные густые волосы, хотя он и предпочитал мужской стиль в одежде. Как выглядела Эллен Пейдж до операции и каминг-аута – смотрите в материале нашего издания.