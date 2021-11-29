Актер Эллиот Пейдж показал обнаженное тело после смены пола. Фото

Дарья Дурова
Папарацци
2 минуты
1,0 т.
Канадский актер Эллиот Пейдж

Канадский трансгендерный актер Эллиот Пейдж показал кубики пресса на фото без футболки. На теле кинорежиссера видно шрамы под грудью, которые остались от мастэктомии – операции по удалению молочной железы.

Снимком звезда фильмов "Джуно", "Начало" и "Люди Икс" поделился на личной странице в Instagram. Менее чем за сутки пост Пейджа собрал более 1,6 млн лайков.

Судя по всему, селфи знаменитость сделал у себя дома на новый смартфон. "О, отлично, мой новый телефон работает!" – пошутил актер в посте под фотографией.

Пейдж позировал в черных спортивных штанах без футболки. Короткие волосы голливудской звезды были взъерошены, а расслабленный образ дополняла длинная цепочка на шее.

Видео дня
Эллиот Пейдж показал тело после мастэктомии
Пост знаменитости и реакция пользователей сети.

Напомним, что Эллен Пейдж объявила себя трансгендерным мужчиной почти год назад. Она попросила называть себя "он". До этого звезда, которая ходила на каблуках и с макияжем, кардинально изменила стиль и начала носить на публичные мероприятия мужские костюмы.

Канадский актер Эллиот Пейдж.

Вскоре Пейдж дал интервью журналу Time и стал первым трансгендерным мужчиной, который появился на обложке этого журнала. Как рассказывал актер, признание в своей ориентации помогло ему справиться с паническими атаками и депрессией.

Как выглядел Эллиот Пейдж раньше

Коротко о знаменитости:

  • Эллиот Пейдж – 34-летний канадский актер, режиссер, продюсер.

  • Еще до каминг-аута получил номинацию на премию "Оскар" в категории "Лучшая женская роль" (за роль в фильме "Джуно"). Другие известные номинации актера – "BAFTA", "Золотой глобус" и Премия Гильдии киноактеров США.

Пейдж после смены пола

Как писал OBOZREVATEL, ранее у Эллиота Пейджа были длинные густые волосы, хотя он и предпочитал мужской стиль в одежде. Как выглядела Эллен Пейдж до операции и каминг-аута – смотрите в материале нашего издания.

Канадапластическая хирургияЛГБТзвездышоу-бизнесактерЭллен Пейдж