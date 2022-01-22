Модель Playboy назвала себя слишком красивой для любви и пожаловалась на проблемы с мужчинами. Как она выглядит

Американская модель Playboy Элизабет Мари Шевалье назвала себя слишком красивой и пожаловалась на проблемы с мужчинами. Девушка считает, что ее внешность не дает построить отношения, так как представители сильного пола видят в ней только "трофей".

Как пишет Mirror, Шевалье полгода назад разошлась со своим возлюбленным и с тех пор не может завести новые отношения. Звезда сети с почти тремя миллионами подписчиков в Instagram якобы отпугивает парней своей идеальной фигурой.

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Кроме того, американка считает, что ее красоты боятся не только мужчины, но и женщины. Она вспомнила случай, как однажды общалась с парнем и это увидела его девушка, которую сильно разозлил их разговор.

"Мне говорили, что я пугаю парней, потому что я высокая – мой рост 5 футов 10 дюймов (178 см. – Ред.) – и я красивая, и у меня очень сильный характер. Я на самом деле очень милая и любящая, поэтому, если бы они нашли время, чтобы узнать меня получше, они бы это поняли. У меня были свидания, на которых парни просто не могли со мной разговаривать", – рассказала модель.

Шевалье готова встречаться даже со своим фанатом, однако и это считает невозможным, так как ранее в таком общении чувствовала себя "товаром".

27-летняя девушка говорит, что красота испортила ей жизнь и превратила ее в кошмар.

Но она все-таки надеется встретить свой идеал – высокого, темноволосого с зелеными глазами молчаливого мужчину. В то же время он должен быть сильным и успешным. А возраст для нее не имеет значения.

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