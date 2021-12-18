Как выглядела и сколько зарабатывала первая модель Playboy, которой сейчас 72 года. Фото

Известная в 70-х британская модель Playboy 72-летняя Мэрилин Коул, которая была первой, кто снялась обнаженной для глянцевого журнала, рассказала, что снималась в одном белье исключительно "за деньги". По ее словам, позируя для журнала практически голой, она могла заработать в сотни раз больше своей недельной зарплаты.

Тогда модели, которая родом из Портсмута, был 21 год, пишет Fox News. Мэрилин встретила Хью Хефнера в Чикаго и вскоре остановилась в особняке Playboy (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

"Больше всего меня удивило в Хью Хефнере возраст, он имеет значение. Мне был 21 год, а ему 46, но при этому у него были мальчишеские манеры", – рассказала звезда.

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Модель призналась, что впервые ей заплатили 5 тысяч долларов за одну фотографию, что на сегодняшний день составляет примерно 33 тысячи долларов.

"Я пошла на это исключительно из-за денег. Возможно, у некоторых были другие устремления, но это было время, когда женщины не зарабатывали много денег", – сказала она.

Коул рассказала, что ее жизнь впервые изменилась, когда она стала работать в "кроликом" в одном из лондонских ресторанов Playboy, когда ее заметил Виктор Лоун (глава Playboy Europe), ставший в последующем ее мужем.

"Он отправил меня в Чикаго. И вот где я проходила испытания. К тому времени, как номер вышел, я работала в лондонском Playboy Club. Я начала встречаться с Виктором, и он был очень крут. Он пригласил меня на свидание только через 10 месяцев после нашей первой встречи", – вспоминает Мэрилин.

Вскоре жизнь модели стала кардинально меняться, но она продолжала работать кроликом в клубе журнала. Среди посетителей были сэр Мик Джаггер, Уоррен Битти, Роман Полански и другие. В заведении было строгое правило – никаких свиданий с посетителями, но это не распространилось на Лоуна и Мэрилин.

Модель также сказала, что со временем ей стали предлагать другие модельные работы.

"Мне были предложены другие работы от хороших брендов купальных костюмов. Многие хотели сотрудничать со мной. Я была во всей национальной прессе. У меня были деньги и любовь", – добавила знаменитость.

К сожалению, в 2017 году супруг Мэрилин Коул Виктор Лоун умер в возрасте 88 лет. Он оставил ей свое состояние в размере 610 230 долларов.

Кроме того, Коул рассказала, что испытывали ее родители, когда узнали, что она стала одной из моделей известного Playboy.

"У них были смешанные чувства. Мои родители были достаточно крутыми и не осуждающими. Они всегда были на моей стороне. Даже если бы они не одобрили, то были бы на моей стороне. Это не было трагедией, когда дочь позировала для Playboy", – заявила известная модель.

Она добавила, что отец гордился одной из ее фотографий и даже показывал своим товарищам.

Сейчас Мэрилин Коул работает журналистом и пишет о профессиональном боксе, который начала освещать в 2000 году.

Коротко о знаменитости:

Мэрилин Коул – модель 1949 года из Хэмпшира (Великобритания). Появлялась на обложке альбома известной рок-группы Roxy Music. Интересуется танцем танго. Она была первой полностью обнаженной фигурой журнала.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что модель Холли Мэдисон рассказала о строгих правилах жизни с Хью Хефнером (основателем мужского журнала Playboy). По ее словам, ей приходилось участвовать в оргиях и менять свою внешность по желанию босса.