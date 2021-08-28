"Слишком сексуальная" модель заявила, что не может устроиться на работу из-за своей красоты. Фото

Модель ONLYFans Эми Куппс заявила, что не может найти нормальную работу, потому что она "слишком сексуальная". По словам девушки, мужчины не могут говорить с ней, потому что сразу испытывают возбуждение.

32-летняя жительница Северной Каролины ранее работала учителем истории в школе, однако ее попросили уволиться. И теперь Эми сложно устроиться на нормальную работу, поскольку ее внешность вызывает слишком много проблем, в том числе во время собеседований. Об этом пишет издание The Sun (чтобы смотреть фото, проскролльте до конца страницы).

"Я хотела устроиться на работу в магазин, и менеджер пригласил меня к себе в офис. Но когда мы начали собеседование, он растерялся. Мужчина стал рассматривать мою грудь и лицо, бесконтрольно потел, его начало трясти. Он так сильно переволновался, что не смог задать мне ни одного вопроса", – объяснила девушка.

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"Через некоторое время менеджер сказал, что ему нужно сходить в туалет. Когда он вернулся, то сообщил мне, что я некомпетентна для этой должности", – добавила она.

Модель также поделилась, что такая ситуация повторялась с ней несколько раз. Она говорит, что как только мужчина проводит с ней собеседование, через несколько минут он начинает заикаться и забывать о вопросах, которые хотел задать ранее".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее учительница по имени Кортни отказалась от низкооплачиваемой работы и стала моделью на OnlyFans. На этот шаг женщину подтолкнул муж, который помогает ей делать новые пикантные фото.