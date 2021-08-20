Мать четырех детей бросила работу учительницей и стала гламурной моделью. Фото

Учительница по имени Кортни отказалась от низкооплачиваемой работы учителя и стала моделью на OnlyFans. На этот шаг женщину подтолкнул муж, который помогает ей делать новые пикантные фото.

Возлюбленный также научил бывшую учительницу правильно позировать перед камерой. Кортни признается, что заработанные деньги им очень пригодились, когда начался карантин. Об этом пишет издание Daily Star (чтобы смотреть фото, проскролльте до конца страницы).

Пара воспитывает четырех детей – двоих мальчиков (8 и 9 лет) и двоих девочек (18 и 20 лет). Женщина не скрывает от родных, что зарабатывает на жизнь снимками эротического характера.

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"Я не думала, что смогу это сделать, мой муж научил меня позировать. Он фотографировал меня в гараже, ванной и других частях нашего дома и размещал снимки в Instagram. Он всегда всегда помогает мне почувствовать себя уверенной и желанной", – объяснила подробнее Кортни.

Она получает 20,99 доллара в месяц за просмотр своей премиальной страницы на OnlyFans.

У экс-учительницы более 46 500 лайков на платформе, поэтому ее заработок достаточно высокий.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что 24-летняя Морган Дойн из Барнсли смогла заработать на огромный дом с пятью спальнями и красный Ford Mustang благодаря продаже своих пикантных фото в интернете. По ее словам, изначально она и представить себе не могла, что подобная деятельность превратится в постоянную работу.