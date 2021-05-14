Наоми Кэмпбелл показала идеальные формы в откровенном платье. Фото

50-летняя британская супермодель афро-ямайского происхождения Наоми Кэмпбелл поздравила основателя бренда Valentino с прошедшим днем рождения снимком в его платье.

Наоми в очередной раз показала всем, за что получила титул одной из самых сексуальных моделей мира. Свое фото в голубом платье с глубоким декольте и открытым животиком знаменитость опубликовала на личной странице в Instagram (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы).

Красотка отметила официальные страницы и самого Валентино Гаравани, и бренда Valentino. Так, в кадре она шагает по подиуму, поддерживая одной рукой подол струящегося длинного платья. Ее живот и декольте оголены.

Образ дополняет лаконичная прическа – конский хвост, а также яркий макияж в коралловых оттенках. На шее блестит массивное ожерелье.

Отметим, что в прошлом году Valentino таким же образом поздравил с днем рождения Наоми. Так, он выложил ранее не опубликованные снимки 22 мая. В этот день супермодели исполнилось 50 лет.

Черно-белые фотографии сделаны дуэтом Инес и Винуд (Инес ван Ламсвеерде и Винудом Матадином) 6 февраля 2019 года в нью-йоркской подземке. На фото Наоми Кэмпбелл гуляет по станции.

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