Наоми Кэмпбелл впервые показала свою "особенную" виллу в Кении

50-летняя британская супермодель Наоми Кэмпбелл живет в роскошной вилле в кенийском городе Малинди на берегу Индийского океана, куда журналисты были приглашены впервые. В своем интервью она заявила, что это место для нее является особенным.

Издание Architectural Digest пишет, что особняк, который знаменитость купила более 20-ти лет тому назад, сделан в традиционном стиле Восточной Африки (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы).

Двери ручной работы и часть мебели Наоми приобрела в Синегале, а светильники – в Марокко. Кроме того, стены в доме звезды точно не останутся без внимания, ведь они украшены картинами кенийского художника Армандо Танзини.

Крыша от сильного ветра и осадков защищена высушенными и сшитыми особым способом пальмовыми листьями. Однако Наоми утверждает, что кровля из такого материала портится достаточно быстро.

"Это очень успокаивающее и особенное для меня место. Здесь вы не хотите говорить по телефону и включать телевизор. Здесь просто хочется читать и быть наедине с собой. Приятно иногда слышать только тишину и сверчков", – именно такими словами описала звезда свое уютное жилье.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что 62-летняя певица Мадонна приобрела элитный особняк в Хидден-Хиллс (округ Лос-Анджелес) за 19,3 миллиона долларов. На территории есть основной дом, в котором семь спален и несколько ванных комнат, а также гостевой на две спальни.