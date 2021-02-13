Модель-'копия' Кардашьян показала сексуальный прыжок в бассейн. Видео

Британская супермодель Деми Роуз, которую таблоиды прозвали молодой копией Ким Кардашьян, поделилась с поклонниками видео, на котором продемонстрировала свою фигуру в купальнике.

Знаменитость позировала на камеру возле бассейна. Соответствующий ролик Роуз разместила на странице в Instagram-stories (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Так, в кадре модель появилась в раздельном купальнике персикового цвета. Сначала Роуз сексуально выходила из бассейна, а затем повернулась спиной к камере и прыгнула в воду.

Звезда предстала перед фанатами без макияжа, а на голове она решила заплести две длинные косички.

Отметим, что Деми Роуз – обладательница пышных форм и тонкой талии. Однако это не помешало ей добиться успеха не только в модельном мире, но и сети. Знаменитость активно делится с подписчиками пикантными снимками, которые набирают большое количество просмотров. На данный момент за Роуз следят 16 миллионов пользователей.

Ранее Роуз позировала мокрой в бассейне с расстегнутой рубашкой и в стрингах. Модель похвасталась своими упругими ягодицами и пышным бюстом.

Как сообщал OBOZREVATEL, Деми Роуз позировала полностью голой, лежа в подвесной кровати над водой и прикрыв интимные части тела простыней.