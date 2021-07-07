Модель 80-х снялась обнаженной в ванной. Фото

Бывшая американская супермодель, актриса и писательница чешского происхождения Паулина Поризкова поделилась с поклонниками пикантным снимком, на котором появилась полностью обнаженной. Знаменитость сделала селфи в зеркале, стоя в ванной.

Соответствующее фото она опубликовала на странице в Instagram (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца). Фанаты оценили кадр и засыпали звезду комплиментами.

Поризкова позировала голой в ванной комнате, продемонстрировав стройное, подтянутое тело и легкий золотистый загар. Также модель собрала волосы в небрежный пучок.

"После работы и расслабляющей ванны мне стало скучно, что привело к голому селфи. Что еще мне оставалось делать в путешествии? Конечно, помимо чтения хорошей книги и просмотра итальянского телевидения", – подписала кадр Поризкова.

Пользователям сети очень понравилось откровенное фото модели. Многие оставили приятные комментарии под публикацией.

"Великолепная", "Красивая", "Фантастическая", "Верховная богиня", – пишут люди.

Коротко о знаменитости:

Паулина Поризкова – американская супермодель, актриса и писательница чешского происхождения. Известна по роли Даллас в криминальном боевике "Кровавый четверг" 1998 года.

Карьеру модели начала в 1980-е годы в Париже. В 1984 году, когда ей было 18 лет, она стала первой моделью из Восточной Европы, которая появилась на обложке Sports Illustrated Swimsuit Issue. В августе 1987 года снялась для знаменитого мужского журнала Playboy.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, бывшая американская супермодель, актриса и писательница чешского происхождения Паулина Поризкова поделилась с поклонниками снимком, на котором продемонстрировала свою фигуру, полностью обнажившись.