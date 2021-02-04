Модель 80-х появилась полностью обнаженной перед поклонниками. Фото

Бывшая американская супермодель, актриса и писательница чешского происхождения Паулина Поризкова поделилась с поклонниками снимком, на котором продемонстрировала свою фигуру, полностью обнажившись.

55-летнюю знаменитость засыпали комментариями. Соответствующее фото она опубликовала на странице в Instagram (его можно посмотреть ниже).

Так, на снимке Поризкова позировала обнаженной в комнате, прикрывшись руками и частью кровати. Кроме того, женщина поделилась своими рассуждениями о бодипозитиве.

"Когда мне было 20 и 30, чем меньше на мне было надето, тем больше популярной я была. В возрасте 40 лет я могла разгуливать практически голой, и мне бы за это ничего не было, кроме, возможно, штрафа за публичное совершение действий непристойного характера. А вот в 50 меня оскорбляют за это. "Оденься, бабуля. Захотелось внимания? Слишком отчаялась? Ты так жалка", – написала модель.

Поризкова отметила, что многие мужчины запрограммированы "распространять свое семя, внедряя себя в фертильные контейнеры, которые рекламируют свою жизнеспособность за счет юности". Она считает, что единственное, что действительно вызывает жалость, – это давать другим определять приоритеты.

Под постом в комментариях поклонники поддержали знаменитость, а также восхитились голым снимком модели.

"Вы смелы, красивы, но, прежде всего, бриллиант!", "Первая мысль, которая приходит мне в голову, определенно не "оденься, бабуля", "Удивительно. Если бы у меня была твоя фигура, я бы никогда не надевала одежду. Девочка, она тебе не нужна", – пишут люди.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Паулина Поризкова показала фото в бикини. Она отметила, что на снимке нет фотошопа.