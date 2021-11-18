"Мисс Бум Бум-2020" и модель Playboy показала, как выглядела до пластики. 18+

Модель Playboy Люсен Дуарте, потратившая 300 тыс. долларов США (почти 8 млн гривен) на свою внешность, показала, как выглядела до пластики. Обладательница титула "Мисс Бум Бум-2020" (за самые красивые ягодицы) заявила, что теперь чувствует себя увереннее.

На своей странице в Instagram женщина публикует много откровенного контента. Однако именно "скромное" фото из юности вызвало настоящий ажиотаж среди подписчиков. Они не могли поверить, что это один и тот же человек.

"10 лет и 300 тыс. долларов – и все изменилось. Я не была уверена в своей внешности, поэтому решила инвестировать в ее изменение. Чтобы внешность показывала то, что я чувствую внутри", – заявила модель.

Видео дня

Лу Дуарте призналась, что раньше "чувствовала себя уродливой уткой" и была гораздо более замкнутой. Она сказала, что теперь изменилась и счастлива.

Дуарте получила широкую известность, когда выиграла конкурс красоты "Мисс Бум Бум". Она быстро набрала миллион подписчиков в соцсети Instagram, где часто показывает откровенные фото и видео.

Женщина заявила, что не жалеет денег на свою красоту. По ее словам, это привело ее к нынешней жизни.

"Я не думаю, что была бы той, кем я являюсь сейчас, если бы не инвестировала в свою внешность", – заявила модель.

Дуарте также откровенно рассказывала о своих сексуальных предпочтениях. Модель Playboy говорила, что не против доминирования, шлепков, кнутов и т.п.

"Меня это действительно заводит... Не думаю, что такой фетиш сексистский. Все зависит от ситуации", – заявляла женщина ранее.

"Мисс Бум Бум" (Miss Bum Bum) – ежегодный конкурс красоты, на котором определяется обладательница лучших ягодиц. Основан в 2011 году.

До 2018-го проводился только среди участниц из Бразилии, после чего стал международным.

Предлагаем посмотреть, как выглядит Лу Дуарте сейчас:

Видео с моделью:

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