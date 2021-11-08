Модель покрыла все тело тату: как выглядит 26-летняя "сатанистка"

Модель Эмбер Люк из Австралии, которая на 98% покрыта татуировками, сделала новую провокационную надпись на теле. Она набила слово смерть (death) на костяшках пальцев.

Соответствующее фото 26-летняя девушка обнародовала на своей странице в Instagram. Интересно, что блогер "забита" с головы до пят. На ней можно различить около 600 отдельных рисунков и узоров, которые есть даже на лице, груди, ягодицах и в зоне паха.

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Как передает Daily Star, Люк сама себя называет готом, а в сети получила прозвище "сатанинская модель". Все из-за того, что большая часть ее тату посвящена дьяволу.

Модель пояснила, что видит в этом свою индивидуальность. Она причисляет себя к одному из религиозных веяний, которое отвергает существование сверхъестественных существ и жизнь после смерти.

Вопреки распространенному мнению, представители этого религиозного направления не верят, что сатана действительно существует, и не поклоняются ему.

Напротив, сатана рассматривается как положительный образ-персонаж, олицетворяющий гордость, похоть и ум.

Рисунки на теле Люк выполнены в одной технике черными чернилами, и только тонкий контур пластыря на носу набит красно-розовой краской.

Среди рисунков есть рогатая женщина, черепа, надпись "666" на лице, змеи на щеках и черепе, пентаграмма, перевернутый крест Левиафана и другие.

Эмбер рассказывала, что в подростковом возрасте ей диагностировали депрессию. По ее словам, татуировки помогли ей почувствовать себя более комфортно в собственной коже.

Она лечила депрессию с помощью профессиональных врачей, но также в этот период начала делать тату.

"Я полностью превратилась в ту, кем горжусь. Я сильная женщина, которая точно знает, чего хочет", – заявляла блогер.

Осторожно, есть кадры 18+!

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