Порнозвезда, переспавшая с 900 мужчинами за день, призналась, о чем больше всего жалеет

Порноактриса Лиза Спаркс заявила, что единственная работа в индустрии, о которой она жалеет, это участие в соревнованиях Eroticon по количеству партнеров за ночь. Звезда фильмов для взрослых согласилась на такой конкурс в 2004 году и выиграла его с результатом в 919 мужчин.

Как передает Daily Star, это произошло на Третьем ежегодном чемпионате мира по гэнгбэнгу (групповому сексу). Его провели на территории Варшавы (Польша).

"Чтобы быть полностью прозрачной со всеми вами: это событие – единственное, о чем я сожалею за более чем 21 год работы в порноиндустрии и по сей день", – сказала Спаркс.

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Польское правительство узнало о мероприятии незадолго до того, как оно должно было состояться, и пригрозило арестовать всех участников. В связи с этим чемпионат перенесли на суперсекретный склад.

"Это была единственная работа, которую я согласилась выполнять исключительно ради денег. Не поймите меня неправильно, я люблю групповухи, и большую часть из них я прошла со всеми вами, мои фанаты. Тем не менее, подобные мероприятия никогда не были в моих планах", – заявила порноактриса.

Соревнование длилось 7,5 часов. Лиза призналась, что тогда ей было настолько скучно, что она заказала доставку еды из McDonald's.

Тем не менее, женщине удалось победить. Спаркс опередила ближайшую соперницу на 21 мужчину.

Интересно, что прошлогодняя победительница конкурса выиграла его с результатом 759. А рекордом чемпионата 2002 года было 646 половых партнеров.

Лиза призналась: после состязания она была разочарована, но в то же время очень рада, что может полететь домой в родную страну, а не находиться в тюрьме.

"Это событие также привело к удалению моей страницы в "Википедии", и по сей день я не знаю, почему", – добавила она.

Как писал OBOZREVATEL, ранее американская актриса фильмов для взрослых Дженис Гриффит показала карды, сделанные в Киеве во время эротической фотосессии. Звезда вместе с другой моделью позировала в белье на крыше.