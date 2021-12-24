Леся Никитюк в микробикини оголила ягодицы и нарвалась на комплименты

Украинская телеведущая Леся Никитюк в морозные дни порадовала своих фанатов горячим архивным фото, на котором она позирует в крошечном бикини. Подписчики оценили фигуру звезды, похвалив ее формы.

Кадром с отдыха на пляже артистка поделилась с фанатами в Instagram, добавив актуальные погодные данные в столице. Лесе неожиданно захотелось разбавить ленту теплыми воспоминаниями, когда за окном температура опустилась ниже 0 (чтобы посмотреть фото, доскролльтедо конца страницы).

"Захотелось теплых фото в своем Instagram... в холодном Киеве сейчас -10", – говорится в подписи.

На фотографии телеведущая позирует у декоративной доски для серфинга, оперевшись на нее двумя руками. Ее тело повернуто спиной к объективу, а сама Никитюк выгнулась, выставив ягодицы.

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Звезда позировала в мини-бикини с животным черно-белым принтом. Ее волосы небрежно собраны, а на лице красуются большие солнцезащитные очки. На фоне виднеется голубое море и песчаный пляж.

Подписчики оценили фигуру артистки и выразили свой восторг в комментариях. "Это фото просто огонь!", "Выглядишь очень очень красиво и сексуально", "Шикарная фигура и не менее замечательная личность", "Леська, красивая жопулька", "Леся Ивановна, вы супер", – написали они.

Некоторые подписчики предположили, что фотография была сделана в африканской стране Кабо Верде, где знаменитость недавно отдыхала и постила фото.

Коротко о звезде:

Леся Никитюк – украинская телеведущая, блогер. Родилась в Хмельницком 19 октября 1987 года. В 2012 году Никитюк стала ведущей телепередачи о путешествиях "Орел и решка". С 26 августа 2018 года Никитюк участвовала в пятом сезоне "Танцев со звездами" на 1+1, в паре с танцовщиком Максимом Ежовым. В финале 25 ноября они заняли второе место. Не замужем.

Как сообщал OBOZREVATEL, на отдыхе в Кабо Верде Леся выложила откровенное фото в блестящем топе и посветила голыми ногами. Кадр расхвалили звезды украинского шоу-бизнеса.