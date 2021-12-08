Никитюк засветила грудь и длинные ноги в экстра-мини. Фото

Украинская шоувумен Леся Никитюк показала фигуру в стильном наряде. Звезда засветила грудь и длинные ноги в откровенном топе и шортах длины мини.

Новые фото 34-летняя телеведущая обнародовала на своей странице в Instagram. "Минутка самолюбования", – написала знаменитость.

Она показала, как выглядит в серебристом топике с глубоким декольте и черных коротких шортах. Свой образ шоувумен дополнила туфлями серебренного цвета на шпильке и подвеской с круглыми бусинками.

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Подписчики, в том числе и звезды, сделали Никитюк много комплиментов. Украинская актриса Ольга Сумская назвала ведущую богиней, а певец Дмитрий Монатик оставил под постом эмодзи-огоньки.

Многие фанаты отметили, какие длинные и красивые у телеведущей ноги. "Фото шикарные", "Грех такой фигурой не любоваться", "Шик и блеск!" – пишут в сети.

Коротко о звезде:

Леся Никитюк – 34-летняя украинская телеведущая и блогерша. Родом из города Хмельницкий.

В 2012 году стала ведущей телепередачи "Орел и решка", после чего получила широкую известность.

В феврале 2018-го стала новой ведущей развлекательной телепрограммы "Кто сверху?" на "Новом канале".

В 2017 году выиграла премию "Самой успешной женщины года" в категории "Телеведущая года". А в 2018-м – премию "Cosmopolitan Awards" в категории "Ведущая года".

Как писал OBOZREVATEL, ранее "Новый канал" подтвердил, что занимается съемками сериала "Леся" с телеведущей Никитюк в главной роли. Шоу будет носить романтический характер, а его главная сюжетная линия – поиск любимого для персонажа известной блондинки.