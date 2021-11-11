Легендарные австралийские спасатели разделись для календаря на 2022 год. Фото

На протяжении уже 29 лет полуобнаженные австралийские спасатели позируют с голым торсом. Мужчины снимаются для календаря на предстоящий год, полученные деньги от продажи которого, идут на благотворительность.

Первый раз спасатели обнажились в 1993 году, для поддержки детских больниц. В этом году мужчины позировали на камеру с разными животными, поддержав, таким образом, инициативу по их защите. Соответствующие фото появились на официальном аккаунте спасателей в Instagram (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Всего появились шесть календарей – "Классический", "Коты", "Собаки", "Кони", "Разные животные" и "Летняя версия". Их доставляют по всему миру, а стоимость одного экземпляра составляет чуть больше 14 евро.

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Стоит отметить, что за все время существования календарь орел огромную популярность в разных странах мира.

Новый Firefighter`s Calendar включает довольно смелые снимки, на которых спасатели позируют с птицами, конями, собаками, котами, коалой, утенком и другими животными.

Напомним, в прошлом году спасатели позировали также с животными. Цель проекта была особенной, поскольку в 2020-м году Австралия сильно пострадала от пожаров. Тогда страна потеряла около 1 млрд животных разных видов.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что Даша Астафьева приняла участие в новой съемке для эротического журнала Playboy. Артистка позировала перед фотографами полностью обнаженной.