Звезды, которых связывал секс с несовершеннолетними: они "западали" на совсем юных

За личной жизнью звезд следят папарацци, таблоиды и миллионы поклонников по миру. Но есть известные люди, которые переходили грань дозволенного и вступали в связь с детьми или же домагались их.

OBOZREVATEL собрал самые громкие истории знаменитостей, которые спали с несовершеннолетними.

Юрий Фалеса

Первый продюсер Ани Лорак – Юрий Фалеса рассказал, что влюбился в звезду, когда девочка еще ходила в школу. Если верить его словам, то они с Каролиной прожили 10 лет вместе в общей квартире. "Ей тогда было 13. Я даже не знал, что ей тринадцать, я не обращал внимания на возраст", – заявил Фалеса в интервью ТСН.

Харви Вайнштейн

Харви Вайнштейна посадили на 23 года за изнасилование и сексуальные домогательства. С 2017 года более 80 женщин выдвинули в его адрес обвинения, которые легли в основу международного движения жертв насилия #MeToo. Среди многих истиц есть несовершеннолетние девушки. Актриса, чье имя скрывается, рассказала, что ей было 16 лет, когда киномагнат Харви Вайнштейн совершил нападение на нее в Нью-Йорке.

Энсела Эльгорт

Известный актер Энсел Эльгорт попал в секс-скандал. Звезду фильма "Виноваты звезды" обвинили в сексуальном совращении несовершеннолетней девушки. Потерпевшая в Twitter опубликовала сообщение, где рассказала об изнасиловании, когда ей было 17, а Энселу 20. "Я рыдала от боли и не хотела этого делать", – написала пострадавшая.

Майкл Джексон

Неверное, уже все слышали о скандале с участием Майкла Джексона. Его инициаторами стали Уэйд Робсон и Джимми Сейфчак, которые утверждают, что в детстве стали жертвами сексуального насилия со стороны поп-звезды. Вокруг этих воспоминаний и обвинений телеканал HBO решил создать киноленту под названием "Покидая Неверленд". По словам мужчин, Джексон имел интимные отношения с мальчиками, которые не достигали даже 10-летнего возраста.

Принц Эндрю

Еще с 2015 года в СМИ ходили слухи о сексуальных связях монарха с Вирджинией Джуффре. Женщина сообщила, что в 17 лет дважды имела секс с принцем Эндрю. На что представители королевы Елизаветы II ответили: "Любые предположения относительно непристойного поведения с несовершеннолетней ложные".

Майк Тайсон

Майка Тайсона приговорили к шести годам лишения свободы за изнасилование несовершеннолетней. Боксер утверждает, что девушка была не против остаться в отеле. Дезире Вашингтон рассказала, что спортсмен силой затащил ее в постель.

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