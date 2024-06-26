Королева бурлеска. Дита фон Тиз повторила свой культовый номер 31-летней давности

Американская звезда бурлеска, танцовщица Дита фон Тиз удивила присутствующих на показе Alexis Mabille Runaway на Неделе моды в Париже. 51-летняя знаменитость повторила свой культовый номер с огромным бокалом, который модель придумала еще в 1993 году.

Красавица еще раз доказала, что возраст – это лишь цифра в паспорте. Она вышла на сцену в блестящем белье, усыпанном драгоценными камнями. Начав номер, танцовщица сбросила с себя перчатки, а впоследствии и бра, обнажив грудь.

Королева бурлеска, как ее называют поклонники, была одета в роскошные украшения с бриллиантами – на ней можно было заметить серьги, массивные браслеты и колье. Образ дополнил яркий макияж, в том числе красная помада. В качестве прически Дита выбрала элегантные волны в ретро-стиле.

Фон Тиз позировала в огромном бокале для шампанского, демонстрируя стройную фигуру. Модель подняла декорацию в виде клубники, поливая себя водой. Следует отметить, что знаменитость собственноручно создает хореографию для своих выступлений, разрабатывает стиль и костюмы.

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