MamaRika в откровенной фотосессии показала результат увеличения груди

Украинская певица MamaRika (настоящее имя – Анастасия Кочетова) по случаю своего 35-летия показала подписчикам откровенные фото, где частично засветила результат маммопластики. Артистка решила увеличить грудь из-за того, что ей не нравилась форма после кормления сына.

Исполнительница в штанах-карго в камуфляжном стиле и без верха устроила дерзкую фотосессию и очаровала подписчиков в Instagram. Хотя операция прошла еще в феврале, результат звезда долго прятала от подписчиков.

"Могу себе позволить. И нет, это не просто голые фоточки, как сейчас разнесут токсики, это эстетика, которая порадует ваш глаз, да и мой тоже", – написала MamaRika.

В ответ звезда попросила поздравить ее донатом на армию. Она пообещала порадовать подписчиков другим "жарким" контентом, если они смогут собрать донатов на пять беспилотников для ВСУ.

На четырех фото, появившихся на странице певицы, она прикрывала грудь руками, соблазнительно позировала и демонстрировала свою спортивную фигуру.

За сутки пост собрал около 40 тысяч лайков и множество приятных комментариев, в том числе и от мужа артистки Сергея Середы, с которым они переживают кризис из-за проблем в браке.

Напомним, исполнительница на днях призналась, что ее отношения длиной в 9 лет сейчас находятся под угрозой, а поняли супруги это во время мартовского отдыха в Карпатах.

Ранее OBOZ.UA писал, почему MamaRika отважилась на маммопластику. В начале карьеры она имела "красивый, пышный, третий размер", но после похудения, беременности и кормления сына "то, что от груди осталось, выглядело очень сомнительно".

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