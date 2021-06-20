Ким Кардашьян без макияжа устроила сексуальную пляжную фотосессию

Американская звезда реалити-шоу, актриса и фотомодель Ким Кардашьян предстала перед поклонниками в откровенном купальнике. Звезда устроила себе пикантную фотосъемку на пляже.

Соответствующие кадры Кардашьян опубликовала на своей странице в Instagram (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы). Знаменитость продемонстрировала свои пышные формы в мини-бикини бежевого цвета, выбирая разные ракурсы для фотографий.

Помимо того, что Кардашьян похвасталась сексуальными изгибами тела, она также решила показать свою натуральную красоту: звезда позировала перед камерой без макияжа, а волосы были без каких либо укладочных средств.

Видео дня

"Заколдованный остров", – подписала снимки Ким.

Коротко о знаменитости:

Ким Кардашьян – американская звезда реалити-шоу, актриса, фотомодель. Участница седьмого сезона реалити-шоу "Танцы со звездами " и "Семейство Кардашьян".

Первую заметную роль сыграла в сериале Beyond the Break. Затем в 2008 снялась в фильме-пародии "Нереальный блокбастер" в роли Лизы, получив номинацию на Золотую малину за худшую женскую роль второго плана в 2009. Также появилась в сериале "Как я встретил вашу маму" в эпизоде "Выгоды".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Ким Кардашьян похвасталась откровенным бикини. Она появилась в цельном купальнике со смелым вырезом, которое выгодно подчеркнуло пышные формы.