Ким Кардашьян стала блондинкой и похвасталась откровенным бикини. Фото

Американская светская львица и телезвезда Ким Кардашьян любит удивлять фанатов смелыми и неожиданными нарядами. Так, она опубликовала кадр, на котором была в откровенном купальнике, а от ее темно-русого цвета волос не осталось и следа.

На своей странице в Instagram знаменитость выложила соответствующий снимок (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы). Она появилась в цельном бикини со смелым вырезом, которое выгодно подчеркнуло пышные формы.

В кадре Ким была запечатлена в тот момент, когда занималась на тренажере, держась обеими руками за специальные подвески.

Кроме того, звезда позировала с белоснежным цветом волос и выразительным макияжем.

Коротко о знаменитости:

Ким Кардашьян – американская звезда реалити-шоу, актриса, фотомодель. Участница седьмого сезона реалити-шоу "Танцы со звездами " и "Семейство Кардашьян".

Первую заметную роль сыграла в сериале Beyond the Break. Затем в 2008 снялась в фильме-пародии "Нереальный блокбастер" в роли Лизы, получив номинацию на Золотую малину за худшую женскую роль второго плана в 2009. Также появилась в сериале "Как я встретил вашу маму" в эпизоде "Выгоды".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Ким Кардашьян поделилась снимком, на котором продемонстрировала свою обновку – массивное колье с бриллиантами.