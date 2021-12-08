Модель-"кукла" разочаровалась в уколах красоты и решила вернуть себе натуральную внешность. Фото 18+

Модель Кэндис Клосс из Нью-Йорка (США), потратившая 15 тыс. долларов (411 тыс. гривен) на инъекции красоты, заявила, что хочет вернуть себе естественный внешний вид. 21-летняя звезда OnlyFans пожаловалась: она проделала столько работы над своим лицом, что забыла, как выглядела раньше.

Как передает Daily Star, блогер пояснила, что регулярно делала уколы филлерами с 2019 года. Она хотела превратить себя в "куклу", используя также специальный макияж и тщательно подбирая одежду.

Интересно, что у Кэндис очень высокий уровень IQ – 137. Она входит в ассоциацию "Менса". Это крупнейшая, старейшая и самая известная некоммерческая организация, открытая для всех, кто сдал стандартизованные тесты IQ лучше, чем 98% населения. При этом экзамен для членства в "Менсе" должен сдаваться в присутствии наблюдателей.

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Кэндис призналась: она разочаровалась в инъекциях и теперь чувствует себя "фальшивкой".

"В сентябре 2021 года мне удалили наполнители с губ, щек и подбородка. Я поняла, что если буду продолжать [уколы], то это не увеличит мою красоту. Я выглядела старше, ведь в моем лице было столько всего", – рассказала модель.

Она отметила: многие молодые женщины используют филлеры, потому что хотят выглядеть моложе, но не понимают, когда это заходит слишком далеко.

"Я годами выглядела фальшивкой, но теперь хочу быть естественной красавицей", – добавила интернет-модель.

Кэндис также призналась, что когда она впервые пришла с процедуры, ее семья была шокирована. Теперь мама модели рада, что дочь хочет вернуть свое прежнее лицо. "Папа равнодушен. Он привык", – заявила американка.

В то же время модель по-прежнему тратит как минимум 45 минут каждый день на макияж и тысячи долларов на уход за волосами, обесцвечивание и наращивание.

"Я всегда экспериментировала с разными образами, но по-настоящему увлеклась кукольным стилем еще в 2019 году. В течение многих лет я просто красилась в светлый цвет, но постепенно стала больше заниматься мейкапом в кукольном стиле", – пояснила девушка.

Кэндис уверена, что на более естественном лице косметика будет смотреться еще лучше.

Чтобы сохранять кукольный образ, модель часто носит розовое и белое. "Я не ношу такие вещи, как мешковатые джинсы или одежду большого размера. Такую ​​нелестную одежду следует носить только дома", – считает Кэндис.

Ранее OBOZREVATEL писал о модели Playboy, обладательнице титула "Мисс Бум Бум-2020" Люсен Дуарте, потратившей 300 тыс. долларов США (почти 8 млн гривен) на свою внешность. Женщина показала, как выглядела до пластики, и заявила: сейчас она чувствует себя намного увереннее.