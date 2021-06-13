Кароль в стильном платье с вырезами засветила стройную фигуру. Фото
Украинская певица Тина Кароль продемонстрировала смелый и сексуальный образ на камеру. Звезда предстала перед поклонниками в пикантном наряде, который подчеркнул ее тонкую талию и пышную грудь.
Так, соответствующий кадр опубликовала фан-страничка в Instagram Тины Кароль (чтобы посмотреть, доскрольте новость до конца). На фото знаменитость предстала перед объективом камеры в обтягивающем платья в полоску с вырезами – такой наряд выгодно подчеркнул фигуру певицы.
Ярким акцентом в образе послужил серебристый бюстгальтер, который заострил внимание на пышное декольте Кароль.
Коротко о знаменитости:
Тина Кароль – украинская певица, актриса и телеведущая. Народная артистка Украины. Тренер вокального шоу "Голос країни" и ведущая проекта "Танці з зірками". По версии популярной премии YUNA стала лучшей певицей 2014, 2015 и 2018 годов.
Напомним, ранее у Кароль расстегнулось платье на шоу "Липсинк баттл". У певицы неожиданно сорвалась застежка и она чуть ли не осталась без наряда.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Тина Кароль поделилась с поклонниками смелым кадром, где она позирует без макияжа в облегающем спортивном костюме. Знаменитость показала себя с утра в спортзале.
Также певица показала фото, на котором появилась в шелковом наряде без бюстгальтера. Так, артистка в очередной раз снялась в новой фотосессии.