Кароль в стильном платье с вырезами засветила стройную фигуру. Фото

Украинская певица Тина Кароль продемонстрировала смелый и сексуальный образ на камеру. Звезда предстала перед поклонниками в пикантном наряде, который подчеркнул ее тонкую талию и пышную грудь.

Так, соответствующий кадр опубликовала фан-страничка в Instagram Тины Кароль (чтобы посмотреть, доскрольте новость до конца). На фото знаменитость предстала перед объективом камеры в обтягивающем платья в полоску с вырезами – такой наряд выгодно подчеркнул фигуру певицы.

Ярким акцентом в образе послужил серебристый бюстгальтер, который заострил внимание на пышное декольте Кароль.

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Коротко о знаменитости:

Тина Кароль – украинская певица, актриса и телеведущая. Народная артистка Украины. Тренер вокального шоу "Голос країни" и ведущая проекта "Танці з зірками". По версии популярной премии YUNA стала лучшей певицей 2014, 2015 и 2018 годов.

Напомним, ранее у Кароль расстегнулось платье на шоу "Липсинк баттл". У певицы неожиданно сорвалась застежка и она чуть ли не осталась без наряда.

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