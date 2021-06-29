Кароль в прозрачном наряде снялась в смелой фотосъемке. Видео

Украинская певица Тина Кароль поделилась с поклонниками снимками, на которых продемонстрировала сексуальный образ. Знаменитость устроила пикантную фотосъемку в прозрачном наряде.

Соответствующие видеокадры появились на официальной странице в Instagram Тины Кароль (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца). Так, в сексуальном ролике артистка предстала в откровенном платье с пикантными разрезами до бедер и вырезами в зоне декольте. Под прозрачное платье она надела черное боди на тонких бретелях.

В новой пикантной фотосессии Кароль продемонстрировала не только свои соблазнительные формы, но и способность сексуально выгибаться и растягиваться, лежа на полу.

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Пользователям сети очень понравился сексуальный образ Кароль. Многие оставили приятные комментарии под публикацией.

"Тина ты богиня", "Вай, вай, вай, как горячо", "Королева", – писали поклонники в сети.

Коротко о знаменитости:

Тина Кароль – украинская певица, актриса и телеведущая. Народная артистка Украины. Тренер шоу "Голос країни" (2013, 2015-2021). Лучшая исполнительница Украины 2014, 2015, 2018 года по версии YUNA.

Лучшая исполнительница Украины 2015 и 2017 года по версии M1 Music Awards, представительница Украины на "Евровидении 2006".

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, украинская певица Тина Кароль продемонстрировала смелый и сексуальный образ на камеру. Звезда предстала перед поклонниками в пикантном наряде, который подчеркнул ее тонкую талию и пышную грудь.