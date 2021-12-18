Порноактриса потратила $50 тысяч на увеличение груди, но импланты "отравили ее тело". Фото

Дарья Дурова
Папарацци
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Порноактриса Кармен Карма

Модель OnlyFans Кармен Карма, сделавшая два увеличения груди (в 2014 и 2018-м) за более чем 50 тыс. долларов (около 1,4 млн гривен), столкнулась с отторжением силиконовых имплантов. Порноактриса чувствовала хроническую усталость, мигрень, затрудненное дыхание, депрессию, увеличение веса и почти не могла встать с кровати, пока не поняла, что причина – в ее пластической операции.

30-летняя Кармен проживает в Лос-Анджелесе (штат Калифорния, США). Она заявляла, что увеличила бюст, так как чувствовала давление, что "должна выглядеть определенным образом", передает Daily Mail.

Кармен Карма с увеличенной и натуральной грудью

Первая операция прошла успешно, но вторая спровоцировала осложнения. Врачи диагностировали у интернет-звезды болезнь грудного имплантата (BII).

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В 2019 году порномодель решила удалить силикон из груди и сразу почувствовала себя лучше.

Звезда фильмов для взрослых Кармен Карма

Кармен сказала, что искусственная грудь "отравила ее тело" и почти "разрушила ее жизнь". В тот период женщина воспитывала двухлетнюю дочь, но из-за своего состояния не могла позаботиться о ней как следует.

Кармен в больнице
Модель OnlyFans после уменьшения груди

Натуральный размер бюста звезды OnlyFans – 34B. Она пожаловалась, что в индустрии для взрослых более востребованы пышные формы. В связи с этим американка дважды ложилась на стол пластических хирургов.

"Я чувствовала, что если хочу добиться успеха, мне нужно иметь большую грудь", – пояснила актриса контента для взрослых.

Как поменялась внешность Кармен Кармы

Она почувствовала себя плохо практически сразу после второго увеличения. "У меня была мигрень каждый божий день, и моя усталость была настолько сильной, что я не могла встать с постели", – рассказала Кармен.

Она также набрала вес, не могла глубоко дышать и "практически не могла функционировать как нормальный человек", как высказалась сама модель. Женщину тошнило, она постоянно плакала и не знала, в чем дело.

Кармен живет в США
Актриса порно рассказала о последствиях увеличения груди

Американка посетила множество врачей и сдала большое количество анализов, потому что не подозревала, что проблема в грудных имплантатах.

В итоге ей пришлось полностью удалить силикон и сделать подтяжку груди. "Только тогда я поняла, насколько мои имплантаты отравляли мое тело. В течение года после пластической операции искусственная грудь разрушила мою жизнь", – рассказала Кармен.

Модель Кармен Карма
Кармен воспитывает двух детей
Модель живет в Лос-Анджелесе
Кармен Карма в откровенном наряде
Кармен Карма в боди с глубоким декольте

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