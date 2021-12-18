Порноактриса потратила $50 тысяч на увеличение груди, но импланты "отравили ее тело". Фото

Модель OnlyFans Кармен Карма, сделавшая два увеличения груди (в 2014 и 2018-м) за более чем 50 тыс. долларов (около 1,4 млн гривен), столкнулась с отторжением силиконовых имплантов. Порноактриса чувствовала хроническую усталость, мигрень, затрудненное дыхание, депрессию, увеличение веса и почти не могла встать с кровати, пока не поняла, что причина – в ее пластической операции.

30-летняя Кармен проживает в Лос-Анджелесе (штат Калифорния, США). Она заявляла, что увеличила бюст, так как чувствовала давление, что "должна выглядеть определенным образом", передает Daily Mail.

Первая операция прошла успешно, но вторая спровоцировала осложнения. Врачи диагностировали у интернет-звезды болезнь грудного имплантата (BII).

Видео дня

В 2019 году порномодель решила удалить силикон из груди и сразу почувствовала себя лучше.

Кармен сказала, что искусственная грудь "отравила ее тело" и почти "разрушила ее жизнь". В тот период женщина воспитывала двухлетнюю дочь, но из-за своего состояния не могла позаботиться о ней как следует.

Натуральный размер бюста звезды OnlyFans – 34B. Она пожаловалась, что в индустрии для взрослых более востребованы пышные формы. В связи с этим американка дважды ложилась на стол пластических хирургов.

"Я чувствовала, что если хочу добиться успеха, мне нужно иметь большую грудь", – пояснила актриса контента для взрослых.

Она почувствовала себя плохо практически сразу после второго увеличения. "У меня была мигрень каждый божий день, и моя усталость была настолько сильной, что я не могла встать с постели", – рассказала Кармен.

Она также набрала вес, не могла глубоко дышать и "практически не могла функционировать как нормальный человек", как высказалась сама модель. Женщину тошнило, она постоянно плакала и не знала, в чем дело.

Американка посетила множество врачей и сдала большое количество анализов, потому что не подозревала, что проблема в грудных имплантатах.

В итоге ей пришлось полностью удалить силикон и сделать подтяжку груди. "Только тогда я поняла, насколько мои имплантаты отравляли мое тело. В течение года после пластической операции искусственная грудь разрушила мою жизнь", – рассказала Кармен.

Как писал OBOZREVATEL, недавно 32-летняя украинская модель Анастасия Покрещук показала свои формы и плоский живот после липосакции. Звезда, которая известная благодаря самым большим скулам в мире, не скрывает пластических операций.