Украинка с самыми большими скулами в мире показала идеальную фигуру после липосакции
Украинская модель Анастасия Покрещук показала свои формы и плоский живот во время танца в откровенном бикини. Звезда, которая известная благодаря самым большим скулам в мире, получила стройную фигуру в том числе благодаря липосакции.
Ролик, записанный вместе с подругой, 32-летняя блогер обнародовала в личном аккаунте в Instagram. На кадрах заснято, как Анастасия дурачилась под популярную песню (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
Модель предстала перед зрителями в купальнике розового цвета с тонкими шлейками, солнцезащитных очках и с распущенными яркими волосами.
Подписчики Покрещук в социальной сети отметили, что у интернет-звезды отличная фигура. Некоторые также поинтересовались, какими были последствия пластической операции.
"Фигура огонь! После липосакции жир не возвращается?" Обычно по животу видно, что была операция. У тебя не видно", "Ну что вы такие красивые?" – пишут в комментариях поклонники.
Напомним, что липосакцию модель сделала в 2021 году в одной из клиник Стамбула (Турция). По словам блогера, до этой процедуры она весила 59 килограмм.
Пластические хирурги не только убрали лишний жир с живота украинки, но и сделали липофилинг ягодиц, а также кубики пресса.
Коротко о знаменитости:
Анастасия Покрещук родилась в 1990 году в Киеве. Она получила известность в интернете после того, как увлеклась модифицированием своей внешности.
На страницу блогера в Instagram подписано больше 270 тыс. человек.
Покрещук открыто рассказывала о пластике. Она говорила, хочет сделать еще несколько операций – снова увеличить грудь и ягодицы.
Анастасия считает, что раньше она была "страшной и выглядела как серая мышь".
Как писал OBOZREVATEL, недавно Покрещук познакомила сеть со своим новым бойфрендом. Им оказался блогер и музыкант Игорь Мотин.
Она также обнародовала архивное фото себя 16-летней. На снимке видно, как выглядело лицо блогера до пластики.