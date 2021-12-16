Украинка с самыми большими скулами в мире показала идеальную фигуру после липосакции

Украинская модель Анастасия Покрещук показала свои формы и плоский живот во время танца в откровенном бикини. Звезда, которая известная благодаря самым большим скулам в мире, получила стройную фигуру в том числе благодаря липосакции.

Ролик, записанный вместе с подругой, 32-летняя блогер обнародовала в личном аккаунте в Instagram. На кадрах заснято, как Анастасия дурачилась под популярную песню (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Модель предстала перед зрителями в купальнике розового цвета с тонкими шлейками, солнцезащитных очках и с распущенными яркими волосами.

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Подписчики Покрещук в социальной сети отметили, что у интернет-звезды отличная фигура. Некоторые также поинтересовались, какими были последствия пластической операции.

"Фигура огонь! После липосакции жир не возвращается?" Обычно по животу видно, что была операция. У тебя не видно", "Ну что вы такие красивые?" – пишут в комментариях поклонники.

Напомним, что липосакцию модель сделала в 2021 году в одной из клиник Стамбула (Турция). По словам блогера, до этой процедуры она весила 59 килограмм.

Пластические хирурги не только убрали лишний жир с живота украинки, но и сделали липофилинг ягодиц, а также кубики пресса.

Коротко о знаменитости:

Анастасия Покрещук родилась в 1990 году в Киеве. Она получила известность в интернете после того, как увлеклась модифицированием своей внешности.

На страницу блогера в Instagram подписано больше 270 тыс. человек.

Покрещук открыто рассказывала о пластике. Она говорила, хочет сделать еще несколько операций – снова увеличить грудь и ягодицы.

Анастасия считает, что раньше она была "страшной и выглядела как серая мышь".

Как писал OBOZREVATEL, недавно Покрещук познакомила сеть со своим новым бойфрендом. Им оказался блогер и музыкант Игорь Мотин.

Она также обнародовала архивное фото себя 16-летней. На снимке видно, как выглядело лицо блогера до пластики.