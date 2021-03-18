Кардашьян позировала перед фанатами в платье с вырезом на животе. Фото

Известная американская модель 41-летняя Кортни Кардашьян поделилась с поклонниками снимком, на котором появилась в длинном черном платье с глубоким разрезом на животе и груди.

Знаменитость позировала на камеру перед зеркалом. Соответствующее фото она опубликовала на странице в Instagram (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Так, перед фанатами Кардашьян показалась в длинном наряде, верх которого был с большим вырезом в области живота и груди. Таким образом платье подчеркнуло пышные формы звезды.

Также в кадре можно увидеть огромную гардеробную Кортни, в которой есть несколько полок с обувью и одеждой знаменитости.

"Привет", – коротко подписала кадр Кардашьян.

Пользователи сети оценили очередное новое фото модели. Некоторым понравился не только образ Кортни, но и ее волосы.

"Королева", "Как мило", "Прекрасная!", "У тебя классные волосы", – пишут люди в комментариях.

Напомним, Кортни Кардашьян – американская фотомодель, актриса, бизнесвумен. Наиболее известна своим участием в реалити-шоу "Семейство Кардашьян" и "Kourtney and Khloe Take Miami".

К слову, на данный момент Кардашьян не состоит в браке и у нее есть трое детей: сын Мэйсон Дэш, дочь Пенелопа Скотлэнд и сын Рейн Эстон. Также модели приписывают роман с музыкантом из группы Blink-182 Трэвисом Баркером.

Ранее Кортни Кардашьян предстала в откровенном красном мини-бикини, который подчеркивал формы модели. Знаменитость опубликовала сексуальные фото, позируя возле и в самом бассейне.

Как сообщал OBOZREVATEL, Кардашьян поделилась снимками, на которых продемонстрировала свою фигуру в купальнике. Фанаты засыпали комментариями модель.