Кардашьян показала пышные формы в чулках и коротком топе. Фото

Известная американская звезда 41-летняя Кортни Кардашьян поделилась с поклонниками снимками, на которых продемонстрировала пикантный образ.

Знаменитость предстала в чулках и коротком топе. Соответствующее фото Кардашьян опубликовала на странице в Instagram (их можно посмотреть ниже).

Так, модель позировала на камеру в черных чулках, коротких шортах с высокой посадкой и топе, подчеркивая свои пышные формы.

"Люблю эти старинные вдохновленные произведения с сегодняшнего виртуального шоу мод Dolce&Gabbana конец 90-х/начале 2000-х. Ностальгия", – подписала кадры Кардашьян.

Пользователи сети отметили, что звезда выглядит очень привлекательно. Они засыпали ее восторженными комплиментами.

"Страсть может свести с ума, но есть ли другой способ жить?", "Богиня эволюции", "Великолепная", – пишут люди в комментариях.

Напомним, Кортни Кардашьян – американская фотомодель, актриса, бизнесвумен. Наиболее известна своим участием в реалити-шоу "Семейство Кардашьян" и "Kourtney and Khloe Take Miami".

К слову, на данный момент Кардашьян не состоит в браке и у нее есть трое детей: сын Мэйсон Дэш, дочь Пенелопа Скотлэнд и сын Рейн Эстон. Также модели приписывают роман с музыкантом из группы Blink-182 Трэвисом Баркером.

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