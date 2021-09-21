Как выглядят самые сексуальные украинские актеры без одежды. Фото

Многие украинские актеры известны не только своими творческими талантами, но и харизмой, красотой и сексуальностью. Они продолжают завоевывать сердца поклонниц и вызывать бурные восхищения у зрителей.

Среди них – Тарас Цимбалюк, Артур Логай, Алексей Суровцев и другие. Подробней о том, как выглядят самые сексуальные украинские звезды без одежды – читайте далее в материале OBOZREVATEL (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Знаменитость в 2018-2019 годах сыграл главную роль в киноленте "Черный ворон". В 2019 появился в образе Карпа Кайдаша в телесериале Натальи Ворожбит "Поймать Кайдаша", а через год принял участие в телепроекте "Танцы со звездами".

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Украинский актер и певец, наиболее известный в реалити-шоу "Киев день и ночь", где он играет настоящего персонажа. Также он был участником шоу "X Factor" в 2014 году. В 2021 году принял участие в проекте "Танці з зірками", а также снялся в сериале "Моя любимая Страшко".

Актер украинских сериалов. Также он мастер спорта по плаванию, чемпион Украины по боди-билдингу, троекратный чемпион Украины по эротическому танцу. Актерством начал заниматься уже после 30-лет. В 2021 году принял участие в проекте "Танці з зірками".

Украинский актер кино и телевидения, актер дубляжа. Фединчик окончил актерское отделение Киевского национального университета театра, кино и телевидения. Занимается дубляжом англоязычных сериалов и фильмов. В 2007 году впервые появился в эпизодической роли в сериале "Сердцу не прикажешь". Также Фединчик снялся в таких лентах, как "Крепостная", "Папаньки", "Круты", "Клан Ювелиров" и других.

Украинский актер театра и кино. Никитюк родился 28 июня 1992 года в Киеве. В школьные годы занимался танцами, а также спортом – боксом, футболом, плаванием. Снялся в таких картинах, как "Клятва врача", "Формула счастья", "Круты" и других.

Ранее OBOZREVATEL решил поностальгировать и сделал подборку самых сексуальных звезд СССР. Зрители ценили этих актрис за естественную красоту и блестящий талант, а мужчины при одном только взгляде на них поголовно сходили с ума.