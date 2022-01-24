Как выглядят молодые мамы Квиткова, Сасанчина и Репяхова после родов. Фотосравнение

Ставшие мамами в 2021 году победительница девятого сезона шоу "Холостяк" Даша Квиткова, блогеры Екатерина Репяхова иИванна Сасанчина показали, как изменились их фигуры с появлением ребенка. Женщины поделились с фанатами фото в купальниках и откровенных нарядах.

Отметим, что все трое в предыдущем году выносили первенца. Как выглядят знаменитости после родов – смотрите в материале OBOZREVATEL.

Даша Квиткова, 23 года

Жена главного героя реалити "Холостяк" Никиты Добрынина родила мальчика 13 июля 2021 года. На своей странице в Instagram она показала снимки в черном асимметричном купальнике, пошутив, что надежды на такую фотосессию у нее "было мало".

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Хотя формы женщины изменились, выглядит она прекрасно, о чем ее заверили подписчики в комментариях. "Интересный крой купальника и он вам идет. Красивый вид сзади. Фото – огонь", – написала одна из пользовательниц сети.

Екатерина Репяхова, 27 лет

Супруга 56-летнего народного артиста Украины Виктора Павлика родила сына 15 июня 2021 года. Она редко публиковала фото в купальниках и до, и после беременности, однако на одном из свежих снимков засветила оголенный живот.

Судя по фото, Репяховой удалось выносить ребенка с минимальным количеством лишних килограмов, а после появления малыша на свет – заметно похудеть.

Иванна Сасанчина, 23 года

Жена 19-летнего победителя "Голоса країни-10" (1+1) Романа Сасанчина родила девочку 30 декабря 2021 года. Спустя семь дней после этого в формате сторис женщина показала, что у нее еще остался живот, но она уже успела сбросить пару килограммов.

По словам блогера, до своего особенного положения она весила 52 килограмма. Перед родами эта цифра увеличилась до 65-ти. На момент фото она весила 57,1 килограмм.

Коротко о знаменитостях:

Дарья Квиткова – блогерша, победительница девятого сезона шоу "Холостяк". С детства мечтала быть актрисой, но последовала совету мамы и стала изучать парикмахерское искусство. Замужем за журналистом, телеведущим и главным героем романтического проекта Никитой Добрыниним.

Никите и Дарье удалось построить отношения во время реалити "Холостяк" и сохранить их после окончания шоу. В январе 2020-го Добрынин сделал Квитковой предложение, а в мае того же года пара официально расписалась. Свадьбу сыграли только в августе из-за карантина.

Екатерина Репяхова родилась в Днепре, в 17 лет переехала в Киев. Она младше певца Виктора Павлика на 28 лет. Пара официально узаконила отношения 29 мая 2020 года.

Иванна Сасанчина вышла замуж за одного из самых молодых победителей в истории "Голоса страны" (1+1) Романа Сасанчина 2 декабря. Церемония не была пышной и прошла в одном из ЗАГСов Тернополя

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