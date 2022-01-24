Как выглядят молодые мамы Квиткова, Сасанчина и Репяхова после родов. Фотосравнение

Дарья Дурова
Папарацци
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Молодые мамы Квиткова, Сасанчина и Репяхова

Ставшие мамами в 2021 году победительница девятого сезона шоу "Холостяк" Даша Квиткова, блогеры Екатерина Репяхова иИванна Сасанчина показали, как изменились их фигуры с появлением ребенка. Женщины поделились с фанатами фото в купальниках и откровенных нарядах.

Отметим, что все трое в предыдущем году выносили первенца. Как выглядят знаменитости после родов – смотрите в материале OBOZREVATEL.

  • Даша Квиткова, 23 года

Жена главного героя реалити "Холостяк" Никиты Добрынина родила мальчика 13 июля 2021 года. На своей странице в Instagram она показала снимки в черном асимметричном купальнике, пошутив, что надежды на такую фотосессию у нее "было мало".

Даша Квиткова после родов и до беременности
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Как выглядит фигура Даши Квитковой после родов

Хотя формы женщины изменились, выглядит она прекрасно, о чем ее заверили подписчики в комментариях. "Интересный крой купальника и он вам идет. Красивый вид сзади. Фото – огонь", – написала одна из пользовательниц сети.

Даша Квиткова после появления на свет малыша
Жена Никиты Добрынина после и до родов
Как выглядела Квиткова до беременности
Квиткова с круглым животом
Фигура Квитковой до беременности и родов

  • Екатерина Репяхова, 27 лет

Супруга 56-летнего народного артиста Украины Виктора Павлика родила сына 15 июня 2021 года. Она редко публиковала фото в купальниках и до, и после беременности, однако на одном из свежих снимков засветила оголенный живот.

Судя по фото, Репяховой удалось выносить ребенка с минимальным количеством лишних килограмов, а после появления малыша на свет – заметно похудеть.

Екатерина Репяхова после родов и до
Екатерина Репяхова во время беременности и до нее

  • Иванна Сасанчина, 23 года

Жена 19-летнего победителя "Голоса країни-10" (1+1) Романа Сасанчина родила девочку 30 декабря 2021 года. Спустя семь дней после этого в формате сторис женщина показала, что у нее еще остался живот, но она уже успела сбросить пару килограммов.

Иванна Сасанчина после родов

По словам блогера, до своего особенного положения она весила 52 килограмма. Перед родами эта цифра увеличилась до 65-ти. На момент фото она весила 57,1 килограмм.

Иванна Сасанчина до беременности

Коротко о знаменитостях:

  • Дарья Квиткова – блогерша, победительница девятого сезона шоу "Холостяк". С детства мечтала быть актрисой, но последовала совету мамы и стала изучать парикмахерское искусство. Замужем за журналистом, телеведущим и главным героем романтического проекта Никитой Добрыниним.

  • Никите и Дарье удалось построить отношения во время реалити "Холостяк" и сохранить их после окончания шоу. В январе 2020-го Добрынин сделал Квитковой предложение, а в мае того же года пара официально расписалась. Свадьбу сыграли только в августе из-за карантина.

Никита Добрынин и Даша Квиткова на церемонии росписи.

  • Екатерина Репяхова родилась в Днепре, в 17 лет переехала в Киев. Она младше певца Виктора Павлика на 28 лет. Пара официально узаконила отношения 29 мая 2020 года.

Екатерина Репяхова и Виктор Павлик на своей свадьбе

  • Иванна Сасанчина вышла замуж за одного из самых молодых победителей в истории "Голоса страны" (1+1) Романа Сасанчина 2 декабря. Церемония не была пышной и прошла в одном из ЗАГСов Тернополя

Роман Сасанчин и его жена Иванна

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