Знаменитая plus-size модель Эшли Грэм родила двойню

Дарья Дурова
Папарацци
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Эшли Грэм родила двойню

Американская модель Эшли Грэм в пятницу, 7 января, стала мамой двух мальчиков-близнецов. 34-летняя знаменитость, которая вместе с мужем Джастином Ирвином уже воспитывает годовалого сына Айзека, родила дома.

Радостной новостью с поклонниками Грэм поделилась на своей странице в Instagram в формате сторис. Plus-size модель сообщила, что близнецы появились на свет утром и оба новорожденные "счастливы и здоровы".

Новоиспеченная многодетная мама рассказала, что родила на 40 неделе беременности. Она удивилась тому, что вынашивала близнецов так долго, хотя в медицинской практике роды на таком сроке считаются нормой.

Видео дня
Эшли Грэм с огромным животом
Грэм во время беременности двойней

Звезда не раскрыла имена своих детей и сказала фанатам, что теперь ей нужно время, чтобы "исцелиться" и провести время с семьей.

Грэм с оголенным животом
Грэм во время своей второй беременности
Сообщение модели о том, что она стала мамой еще двух сыновей

Напомним, что Грэм ранее объявляла: она родит двух мальчиков и станет многодетной мамой. К слову, во время беременности plus-size модель сделала не одну фотосессию с огромным животом, не прибегая к редактированию снимков. Звезда не скрывала растяжки на теле и целлюлит.

Грэм со своим мужем
Грэм в больнице
Plus-size модель не скрывала растяжки

Отметим, что Грэм во время второй беременности снималась и совсем обнаженной.

Беременная модель показала обнаженное фото
Грэм выносила двух мальчиков

Коротко о знаменитости:

  • Эшли Грэм родилась 30 октября 1987 года. Модель снималась для изданий Elle, Vogue, Harper’s Bazaar, Glamour. Сторонница бодипозитива Грэм стала первой plus-size моделью, появившейся на обложке Sports Illustrated Swimsuit Issue (в 2016-м).

  • В 2010 году Эшли вышла замуж за оператора Джастина Ирвина. Спустя 10 лет, 18 января 2020-го, у пары родился сын Исаак.

Модель Эшли Грэм
Эшли в розовом пиджаке

Ранее OBOZREVATEL писал о 10 звездах с пышными бедрами, которые не собираются худеть. Кроме Грэм, в подборку попали Дженнифер Лопес, Бейонсе, Эмбер Роуз и другие всемирно известные личности.

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