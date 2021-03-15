Обнаженные фото Моники Беллуччи, Бритни Спирс и Светланы Лободы, которые стали культовыми
Сейчас обнаженными фотосессиями на последних сроках беременности практически никого не удивишь, ведь звезды регулярно публикуют в соцсетях излишне откровенные кадры.
Раньше знаменитости первой величины не только стеснялись фотографироваться с животом, но и скрывали свое интересное положение до самых родов. OBOZREVATEL решил вспомнить, какие снимки беременных звезд для журналов вошли в историю и изменили отношение людей к естественным изменениям в теле женщины.
Деми Мур
Пионеркой жанра интимных фото будущих мам стала актриса Деми Мур. Именно она в 1991 году первой снялась без одежды и белья для обложки Vanity Fair на восьмом месяце беременности. Этот кадр произвел эффект взорвавшейся бомбы и его обсуждали еще очень долго.
Синди Кроуфорд
Модель Синди Кроуфорд решила повторить эффектный порыв Деми и разделась для обложки журнала W в июне 1999 года. Под снимком красовалась надпись: "Подвинься, Деми!". Через месяц после выхода журнала Синди родила сына Пресли.
Моника Беллуччи
Моника Беллуччи позировала обнаженной для журналов во время двух своих беременностей. Так, в 2004 году, когда она носила в животе дочь Деву от Венсана Касселя, актриса разделась для итальянского Vanity Fair, а через шесть лет снялась для этого же журнала, но уже в белье и накидке черного цвета.
Бритни Спирс
Во время второй беременности в 2006 году Бритни Спирс решила использовать свое интересное положение и засветилась на обложках сразу двух модных журналов: Для Harper's Bazaar и Q. Так, для первого она предстала в образе роковой брюнетки, а для второго перевоплотилась в школьницу с большим животиком.
Светлана Лобода
Бывшая участница группы "ВИА Гра" также решила побаловать поклонников фото своих беременных форм в то время, когда это еще не было мейнстримом. Так, в марте 2011 года Лобода оголилась для издания "Теленеделя", когда была беременна дочкой Евангелиной.
Джессика Симпсон
Героиня американских комедий Джессика Симпсон украсила обложку Elle во время своей первой беременности в 2012 году. А уже через год актриса родила второго ребенка, подарив дочке братика Эйса.
Кортни Кардашьян
Известная теледива и модель Кортни Кардашьян решилась на фотосессию на последнем месяце беременности. Ожидая появления сына Рейна в 2014 году, артистка снялась для издания DuJour.
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