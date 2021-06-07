Как выглядит съемный коттедж Хью Гранта и его экс-возлюбленной Элизабет Херли. Фото

Любовь Блажко
Любовь Блажко
Папарацци
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Как выглядит съемный коттедж Хью Гранта, в котором он жил с экс-возлюбленной Элизабет Херли

Особняк популярного английского актера Хью Гранта, который он снимал вместе с бывшей возлюбленной Элизабет Херли, был снова выставлен на продажу за 2,85 миллиона фунтов стерлингов. Здесь есть пять спален, три ванных комнаты и даже библиотека.

Издание Daily Mail пишет, что коттедж расположен в тихом и спокойном месте, недалеко от Бата. В интерьере преобладают светлые цвета: белые деревянные столешницы и дубовый пол с низкими потолками, которые являются неотъемлемой частью загородной недвижимости (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы).

Кроме библиотеки, в доме также есть классическая деревянная мебель и большие окна, через которые проникает много естественного света.

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Как выглядит дом снаружи.
Как выглядит изнутри.
Как выглядит гостиная.
Как выглядит библиотека.
Как выглядит особняк.

На территории загородного особняка разместился зеленый сад, а также огромный бассейн. Кроме того, одна из спален расположена в верхней части дома, прямо под шиферной крышей. Оттуда открывается замечательный вид.

Напомним, Грант начал встречаться с актрисой Элизабет Херли в 1987 году. Они расстались в мае 2000 года после тринадцати лет отношений. Также известно, что Грант является крестным отцом сына Херли, Дэмьена, который появился на свет в 2002 году.

Как выглядит загородный коттедж.
Как выглядит спальня.
Как выглядит загородный дом.
В доме есть бассейн
Элизабет Херли и Хью Грант.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее американский актер и продюсер Леонардо Ди Каприо решил сделать для своей 78-летней матери Ирмелин Инденбиркен роскошный сюрприз – подарить ей дом. Так, недвижимость в Лос-Анджелесе обошлась знаменитости в 7 миллионов долларов.

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