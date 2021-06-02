Ди Каприо подарил маме особняк за 7 млн: как выглядит изнутри. Фото

Известный американский актер и продюсер Леонардо Ди Каприо решил сделать для своей 78-летней матери Ирмелин Инденбиркен роскошный сюрприз – подарить ей дом. Так, недвижимость в Лос-Анджелесе обошлась знаменитости в 7 миллионов долларов.

Издание The Sun сообщает, что ранее особняк был собственностью звезды ситкома "Американская семейка" Джесси Тайлера Фергюсона, а также певицы Гвен Стефани. Огромный дом был построен еще в 1928 году (чтобы смотреть фото, проскролльте до конца страницы).

Здесь есть студия для занятий йогой, четыре больших спальни, шесть ванных комнат, кухня-столовая, множество каминов. Кроме того, вся территория особняка окружена просторным садом.

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Коротко о знаменитости:

Леонардо Ди Каприо – американский актер, продюсер и общественный деятель. Лауреат многочисленных наград, включая премию "Оскар", BAFTA, Премию Гильдии киноактеров США, три премии "Золотой глобус", а также "Серебряного медведя" Берлинского кинофестиваля.

Актерскую карьеру начал в шестнадцать лет в начале 1990-х годов. В 2000-х годах получил признание публики и критиков за профессиональное актерское мастерство.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети показали дом известной британской певицы, актрисы, модельера Виктории Бекхэм и ее супруга Дэвида, который они купили в 2001 году за 1,25 миллиона фунтов стерлингов. Здесь есть пять спален, а также бассейн длиной 35 футов.