Избранница Андрея Богдана похвасталась фигурой в крошечном бикини. Фото

Возлюбленная бывшего главы Офиса президента Украины Андрея Богдана – блогер Карина Тищенко – порадовала поклонников откровенным снимком. Девушка позировала в красном крошечном бикини, продемонстрировав стройную фигуру.

Соответствующее фото она опубликовала на личной странице в Instagram. К слову, девушка отдыхает в Тулуме, Мексика (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

На опубликованном кадре показано, как Карина Тищенко позирует для фотографии в ярко-красном маленьком бикини, благодаря которому можно рассмотреть ее подтянутую фигуру.

Видео дня

Свой образ она дополнила черным солнцезащитными очками, а волосы подобрала наверх. Блогер сфотографировалась на фоне листвы и пальм.

Поклонники в комментариях засыпали Тищенко комплиментами.

"Красавица", "Огонь", "Роскошная", – пишут люди.

Добавим, что блогер активно публикует снимки, на которых демонстрирует свою утонченную фигуру.

Отметим, что с кем Карина отдыхает неизвестно, однако несколько недель назад в СМИ писали, что Андрей Богдан отправился в отпуск за границу.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что Карина Тищенко продемонстрировала длинные ноги в коротком платье розового цвета. Девушка отдыхала в Венеции, Италия.