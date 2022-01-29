Избранница Андрея Богдана похвасталась фигурой в крошечном бикини. Фото
Возлюбленная бывшего главы Офиса президента Украины Андрея Богдана – блогер Карина Тищенко – порадовала поклонников откровенным снимком. Девушка позировала в красном крошечном бикини, продемонстрировав стройную фигуру.
Соответствующее фото она опубликовала на личной странице в Instagram. К слову, девушка отдыхает в Тулуме, Мексика (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).
На опубликованном кадре показано, как Карина Тищенко позирует для фотографии в ярко-красном маленьком бикини, благодаря которому можно рассмотреть ее подтянутую фигуру.
Свой образ она дополнила черным солнцезащитными очками, а волосы подобрала наверх. Блогер сфотографировалась на фоне листвы и пальм.
Поклонники в комментариях засыпали Тищенко комплиментами.
"Красавица", "Огонь", "Роскошная", – пишут люди.
Добавим, что блогер активно публикует снимки, на которых демонстрирует свою утонченную фигуру.
Отметим, что с кем Карина отдыхает неизвестно, однако несколько недель назад в СМИ писали, что Андрей Богдан отправился в отпуск за границу.
Ранее OBOZREVATEL писал о том, что Карина Тищенко продемонстрировала длинные ноги в коротком платье розового цвета. Девушка отдыхала в Венеции, Италия.