Избранница Андрея Богдана в мини-платье засветила стройные ноги и пикантное декольте. Фото

Новая девушка бывшего главы Офиса президента Украины Андрея Богдана – блогерша Карина Тищенко – засветила длинные ноги в коротком платье розового цвета. Девушка дополнила образ босоножками на каблуках и аксессурами.

Соответствующие фото Тищенко опубликовала на странице в Instagram (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца). Она позировала на площади Санкт-Марко в Венеции (Италия).

Для выхода в свет возлюбленная Богдана выбрала мини-платье розового оттенка с глубоким декольте, черные босоножки на каблуках, и аксессуары – подвеску на шее, маленькую сумку и браслет.

Также Тищенко распустила свои длинные волосы, а макияж предпочла сделать нежный с акцентом на глаза.

Видео дня

Пользователи сети оценили образ возлюбленной Андрея Богдана. Они оставили множество комплиментов под публикацией.

"Шикарная", "Огонь", "Шикарная и прекрасная куколка в платьице и на каблуках", "Очень сексуальная девушка", – пишут люди.

К слову, Богдан и его новую пассию уже видели вместе на нескольких светских мероприятиях. В частности, в Анталии (Турция) они отдыхали в 5-звездочном отеле Titanic Mardan Palacе на показе мод Ocean fashion show.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Карина Тищенко засветила ягодицы. Девушка позировала возле бассейна в бикини, наверх которого надела "прозрачное" платье.