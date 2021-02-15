Эти звезды зарабатывали миллионы и стали нищими: знаменитости, оставшиеся ни с чем

Слава некоторых голливудских звезд была невероятной, однако сейчас они стали нищими. Вряд ли кто-то из знаменитостей задумывался над тем, что получив популярность, можно лишиться всего в один миг.

Лучшие роли, дорогие авто, огромные особняки и мировое признание могут быть безвозвратно потеряны. OBOZREVATEL нашел селебрити, которые остались ни с чем.

Майкл Джексон

Всемирно известный поп-певец и король эстрады Майкл Джексон на пике славы тратил 30 млн долларов в год. Звезда стал банкротом и после смерти оставил долги в размере 374 млн долларов.

Лони Уилсон

Экс-супруга голливудского актера Джереми Джексона и модель Лони Уилсон собирает мусор в Лос-Анджелесе. Когда-то звезда блистала на обложках глянца. Скандальный развод и нервный срыв заставили девушку пойти "бомжевать" по улицам. Лони признается, что будучи бездомной и в грязи, она защищается от потенциального насилия, которое раньше было в ее жизни со стороны мужа.

Крис Такер

Звезда боевиков Крис Такер перестал сниматься в кинофильмах и потерял миллионный доход. Продюсеры не берут актера на роли из-за его однообразности в кадре. Сейчас Такер оказался за чертой бедности, он удалил аккаунты в соцсетях и не контактирует с поклонниками.

Тони Брэкстон

Пятикратная обладательница "Грэмми" Тони Брэкстон дважды становилась банкротом и сейчас имеет долги более 50 млн долларов. Певица построила большой дом, на который потратила почти все деньги. Лейбл звезды разорвал с ней контракт, а затем Брэкстон заболела и была вынуждена взять большие деньги в долг.

Линдси Лохан

Актриса Линдси Лохан после фильма "Подлые девочки" получила славу и начала зарабатывать бешеные гонорары. На пике популярности звезда перестала сниматься в кино, потому что принимала запрещенные препараты. Сейчас Лохан имеет огромные долги, а в соцсетях пишет, что хочет снова вернуться в Голливуд.

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