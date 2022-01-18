Из гота в Барби. Женщина потратила $40 тысяч на новую внешность

Англичанка по имени Скарлетт Гладвин потратила около 40 тысяч долларов для трансформации тела, которая превратила ее из гота в гламурную Барби. Однако близкие и друзья опасаются, что она зашла слишком далеко.

Девушка, которой 26 лет и она родом из городка Эссекс, перенесла шесть операций, пишет Daily Star. В их числе, две бразильские подтяжки ягодиц, несколько операций по увеличению груди и другие (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Скарлетт рассказала, что в детстве одноклассники высмеивали ее бледную кожу и темные волосы, из-за чего она стала застенчивой и не общительной.

Когда девочке стукнуло 16 лет, она перекрасилась в блондинку и начала использовать искусственный загар. С тех пор, она буквально стала одержима идеальным образом Барби.

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Впервые под нож она легла в 2015 году, когда ей было 20 лет, а затем, через два года, легла второй раз.

"В Великобритании я сделала грудь, а в Испании две подтяжки ягодиц. Также я поставила виниры, сделанные в Турции и постоянно наращиваю волосы. Кроме того, пользуюсь ботоксом", – рассказала Скарлетт.

Среди таких масштабных изменений, девушка начала ухаживать за собой и постоянно ходить в салоны красоты, чтобы сделать маникюр и педикюр, нарастить ресницы и другое.

Несмотря на то, что друзья блондинки призывают ее остановиться, Скарлетт хочет усовершенствовать себя и сделать еще множество операций. Например, на носу, груди и сделать эффект лисьего глаза, что в общей сложности получился около 35 тысяч долларов.

"Друзья и семья настаивали на том, что BBL — это слишком. Сказали мне, что они читали, что это самая опасная процедура. Но для меня преимущества перевешивают риски. Они все думают, что я сошла с ума из-за этого, и они сказали мне больше не делать операций, но я уже думаю о третьем подходе", – призналась фанат Барби.

Она добавила, что ее конечная цель – выглядеть как известная во всем мире звезда Ким Кардашьян.

"Каждый раз, когда я говорю друзьям или семье, что собираюсь сделать что-то новое, они всегда пытаются отговорить меня от этого, говоря, что мне это не нужно, но они ничего не могут сказать, что изменит мое мнение. Я делаю это, потому что это заставляет меня чувствовать себя хорошо, а не для кого-то другого", – подытожила Скарлетт Гладвин.

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