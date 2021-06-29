Ирина Шейк снялась топлес в сексуальной съемке. Фото

София Ковнир
София Ковнир
Папарацци
2 минуты
551
Ирина Шейк снялась топлес в сексуальной съемке. Фото

Популярная модель Ирина Шейк поделилась с поклонниками снимками, на которых продемонстрировала подтянутую фигуру в одних трусах. Знаменитость позировала на камеру без бюстгальтера.

Она сфотографировалась на пляже на фоне океана. Соответствующие фото модель опубликовала на странице в Instagram (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Из одежды на Шейк были только низ от бикини и бежевые сапоги на ногах из ее дебютной коллекции. При этом модель появилась перед подписчиками без бюстгальтера и засветила грудь.

Шейк засветила обнаженное тело
Видео дня
Шейк показала пикантные снимки

Пользователи сети остались в восторге от пикантных снимков Шейк. Многие оставили приятные комментарии под публикацией.

"Ирина, вы такая красивая", "Идеальное тело", "Очень красивая", "Эффектно", – пишут люди.

Пользователи сети остались в восторге от пикантных снимков Шейк
В сети оценили фигуру модели
Модель засыпали комплиментами

Коротко о знаменитости:

  • Ирина Шейк начала свою карьеру в 2005 году. Сначала она работала моделью в Европе, а затем в США.

  • В 2007 году пришел первый успех – Шейк стала лицом бренда Intimissimi, с которым она сотрудничает до сегодняшних дней, а также снялась для Sports Illustrated Swimsuit Issue.

Напомним, ранее популярная модель Ирина Шейк поделилась с поклонниками сексуальным снимком с отдыха. 35-летняя знаменитость позировала лишь в трусиках, обнажив грудь и прикрыв ее руками.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Шейк засветила пышную грудь в сексуальном белье от Victoria's secret. На размещенных кадрах модель наклоняется к камере, демонстрируя свои прелести.

  • Также Ирина Шейк поделилась с поклонниками очередными пикантными снимками. Знаменитость устроила себе небольшую фотосессию в ванной в сексуальном купальнике.

звездылюдишоу-бизнесшоуИрина Шейк