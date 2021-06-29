Ирина Шейк снялась топлес в сексуальной съемке. Фото

Популярная модель Ирина Шейк поделилась с поклонниками снимками, на которых продемонстрировала подтянутую фигуру в одних трусах. Знаменитость позировала на камеру без бюстгальтера.

Она сфотографировалась на пляже на фоне океана. Соответствующие фото модель опубликовала на странице в Instagram (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Из одежды на Шейк были только низ от бикини и бежевые сапоги на ногах из ее дебютной коллекции. При этом модель появилась перед подписчиками без бюстгальтера и засветила грудь.

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Пользователи сети остались в восторге от пикантных снимков Шейк. Многие оставили приятные комментарии под публикацией.

"Ирина, вы такая красивая", "Идеальное тело", "Очень красивая", "Эффектно", – пишут люди.

Коротко о знаменитости:

Ирина Шейк начала свою карьеру в 2005 году. Сначала она работала моделью в Европе, а затем в США.

В 2007 году пришел первый успех – Шейк стала лицом бренда Intimissimi, с которым она сотрудничает до сегодняшних дней, а также снялась для Sports Illustrated Swimsuit Issue.

Напомним, ранее популярная модель Ирина Шейк поделилась с поклонниками сексуальным снимком с отдыха. 35-летняя знаменитость позировала лишь в трусиках, обнажив грудь и прикрыв ее руками.

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