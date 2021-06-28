Ирина Шейк устроила сексуальную фотосессию на пляже, прикрыв оголенную грудь руками. Фото
Популярная модель Ирина Шейк поделилась с поклонниками сексуальным снимком с отдыха. 35-летняя знаменитость позировала лишь в трусиках, обнажив грудь и прикрыв ее руками.
Соответствующие фото Шейк опубликовала на личной странице в Instagram (чтобы посмотреть, проскролльте до конца страницы). На снимке модель предстала с мокрыми волосами и без макияжа. Знаменитость позировала в мини трусиках, а оголенную грудь придерживала руками. Дополнила сексуальный образ Шейк желтыми босоножками на каблуках.
"Солнечная долина", – подписала сексуальный кадр Ирина.
Пользователи сети оценили сексуальное фото топлес Ирины Шейк. Они засыпали звезду комплиментами, отметив, что модель выглядит очень хорошо.
"Мой эталон красоты", "Богиня", "Хорошее фото", – писали поклонники в Instagram.
Коротко о знаменитости:
Ирина Шейк начала свою карьеру в 2005 году. Сначала она работала моделью в Европе, а затем в США. В 2007 году пришел первый успех – Шейк стала лицом бренда Intimissimi, с которым она сотрудничает до сегодняшних дней, а также снялась для Sports Illustrated Swimsuit Issue.
Как сообщал OBOZREVATEL:
ранее Шейк засветила пышную грудь в сексуальном белье от Victoria's secret. На размещенных кадрах модель наклоняется к камере, демонстрируя свои прелести.
Также Ирина Шейк поделилась с поклонниками очередными пикантными снимками. Знаменитость устроила себе небольшую фотосессию в ванной в сексуальном купальнике.