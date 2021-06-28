Ирина Шейк устроила сексуальную фотосессию на пляже, прикрыв оголенную грудь руками. Фото

Популярная модель Ирина Шейк поделилась с поклонниками сексуальным снимком с отдыха. 35-летняя знаменитость позировала лишь в трусиках, обнажив грудь и прикрыв ее руками.

Соответствующие фото Шейк опубликовала на личной странице в Instagram (чтобы посмотреть, проскролльте до конца страницы). На снимке модель предстала с мокрыми волосами и без макияжа. Знаменитость позировала в мини трусиках, а оголенную грудь придерживала руками. Дополнила сексуальный образ Шейк желтыми босоножками на каблуках.

"Солнечная долина", – подписала сексуальный кадр Ирина.

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Пользователи сети оценили сексуальное фото топлес Ирины Шейк. Они засыпали звезду комплиментами, отметив, что модель выглядит очень хорошо.

"Мой эталон красоты", "Богиня", "Хорошее фото", – писали поклонники в Instagram.

Коротко о знаменитости:

Ирина Шейк начала свою карьеру в 2005 году. Сначала она работала моделью в Европе, а затем в США. В 2007 году пришел первый успех – Шейк стала лицом бренда Intimissimi, с которым она сотрудничает до сегодняшних дней, а также снялась для Sports Illustrated Swimsuit Issue.

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