Ирина Шейк устроила сексуальную фотосессию на пляже, прикрыв оголенную грудь руками. Фото

Анна Турнанен
Анна Турнанен
Папарацци
1 минута
182
Ирина Шейк устроила сексуальную фотосессию на пляже, прикрыв оголенную грудь руками. Фото

Популярная модель Ирина Шейк поделилась с поклонниками сексуальным снимком с отдыха. 35-летняя знаменитость позировала лишь в трусиках, обнажив грудь и прикрыв ее руками.

Соответствующие фото Шейк опубликовала на личной странице в Instagram (чтобы посмотреть, проскролльте до конца страницы). На снимке модель предстала с мокрыми волосами и без макияжа. Знаменитость позировала в мини трусиках, а оголенную грудь придерживала руками. Дополнила сексуальный образ Шейк желтыми босоножками на каблуках.

"Солнечная долина", – подписала сексуальный кадр Ирина.

Ирина Шейк позировала топлес на пляже
Видео дня

Пользователи сети оценили сексуальное фото топлес Ирины Шейк. Они засыпали звезду комплиментами, отметив, что модель выглядит очень хорошо.

"Мой эталон красоты", "Богиня", "Хорошее фото", – писали поклонники в Instagram.

Комментарии под фото
Комментарии поклонников

Коротко о знаменитости:

Ирина Шейк начала свою карьеру в 2005 году. Сначала она работала моделью в Европе, а затем в США. В 2007 году пришел первый успех – Шейк стала лицом бренда Intimissimi, с которым она сотрудничает до сегодняшних дней, а также снялась для Sports Illustrated Swimsuit Issue.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • ранее Шейк засветила пышную грудь в сексуальном белье от Victoria's secret. На размещенных кадрах модель наклоняется к камере, демонстрируя свои прелести.

  • Также Ирина Шейк поделилась с поклонниками очередными пикантными снимками. Знаменитость устроила себе небольшую фотосессию в ванной в сексуальном купальнике.

звездылюдишоу-бизнесшоуИрина Шейк