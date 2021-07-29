Ирина Шейк показала архивные фото полностью без одежды

София Ковнир
София Ковнир
Папарацци
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Ирина Шейк показала архивные фото полностью без одежды

Популярная модель Ирина Шейк поделилась с поклонниками архивными снимками, на которых продемонстрировала свои формы полностью обнаженной. Пикантные кадры были сделаны в 2010 году.

Соответствующие фото знаменитость опубликовала на странице в Instagram (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца). Фанаты оценили снимки и засыпали звезду комплиментами.

На одних кадрах Шейк позировала на камеру в бюстгальтере с леопардовым принтом, а на других – полностью без одежды. При этом модель прикрывала интимные места руками.

Ирина Шейк на фотосессии
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Волосы знаменитость решила распустить, а визажисты сделали ей яркий макияж с акцентом на глаза и бордовые губы.

Ирина Шейк с ярким макияжем
Обнаженная Ирина Шейк
Ирина Шейк в 2010 году
Ирина Шейк на пикантной фотосессии

Пользователям сети очень понравились архивные фото Шейк. Многие оставили приятные комментарии под публикацией.

"Богиня", "Ты выглядишь прекрасно", "Самая лучшая", "Красивая", – пишут люди.

Пользователям сети очень понравились архивные фото Шейк
Шейк засыпали комментариями
В сети оценили фото Ирины Шейк

Коротко о знаменитости:

  • Ирина Шейк начала свою карьеру в 2005 году. Сначала она работала моделью в Европе, а затем в США.

  • В 2007 году пришел первый успех – Шейк стала лицом бренда Intimissimi, с которым она сотрудничает до сегодняшних дней, а также снялась для Sports Illustrated Swimsuit Issue.

Напомним, ранее популярная модель Ирина Шейк поделилась с поклонниками сексуальным снимком с отдыха. 35-летняя знаменитость позировала лишь в трусиках, обнажив грудь и прикрыв ее руками.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Шейк засветила пышную грудь в сексуальном белье от Victoria's secret. На размещенных кадрах модель наклоняется к камере, демонстрируя свои прелести.

  • Также Ирина Шейк поделилась с поклонниками очередными пикантными снимками. Знаменитость устроила себе небольшую фотосессию в ванной в сексуальном купальнике.

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