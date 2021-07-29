Ирина Шейк показала архивные фото полностью без одежды
Популярная модель Ирина Шейк поделилась с поклонниками архивными снимками, на которых продемонстрировала свои формы полностью обнаженной. Пикантные кадры были сделаны в 2010 году.
Соответствующие фото знаменитость опубликовала на странице в Instagram (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца). Фанаты оценили снимки и засыпали звезду комплиментами.
На одних кадрах Шейк позировала на камеру в бюстгальтере с леопардовым принтом, а на других – полностью без одежды. При этом модель прикрывала интимные места руками.
Волосы знаменитость решила распустить, а визажисты сделали ей яркий макияж с акцентом на глаза и бордовые губы.
Пользователям сети очень понравились архивные фото Шейк. Многие оставили приятные комментарии под публикацией.
"Богиня", "Ты выглядишь прекрасно", "Самая лучшая", "Красивая", – пишут люди.
Коротко о знаменитости:
Ирина Шейк начала свою карьеру в 2005 году. Сначала она работала моделью в Европе, а затем в США.
В 2007 году пришел первый успех – Шейк стала лицом бренда Intimissimi, с которым она сотрудничает до сегодняшних дней, а также снялась для Sports Illustrated Swimsuit Issue.
Напомним, ранее популярная модель Ирина Шейк поделилась с поклонниками сексуальным снимком с отдыха. 35-летняя знаменитость позировала лишь в трусиках, обнажив грудь и прикрыв ее руками.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Шейк засветила пышную грудь в сексуальном белье от Victoria's secret. На размещенных кадрах модель наклоняется к камере, демонстрируя свои прелести.
Также Ирина Шейк поделилась с поклонниками очередными пикантными снимками. Знаменитость устроила себе небольшую фотосессию в ванной в сексуальном купальнике.