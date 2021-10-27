34-летняя Федишин показала формы в купальнике на семейном отдыхе. Фото и видео
Украинская певица Ирина Федишин поехала на отдых и продемонстрировала фигуру в купальнике. Артистка опубликовала короткий ролик, сняв на камеру свой коктейль и поделившись живописным видом на море.
Кадры появились в аккаунте звезды в соцсети Instagram во вторник, 26 октября. В сторис она рассказала, что прилетела в Турцию (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
Известно, что на "каникулы" знаменитость отправилась вместе с семьей: мужем и двумя сыновьями. По ее словам, в этот сезон туристов в Турции хватает, хотя погода бывает изменчивой.
Федишин рассказала, что они сняли номер в отеле, где находится большой аквапарк, чтобы детям было где развлекаться. Конкретное название она не озвучила.
На видео из путешествия 34-летняя певица предстала в светлом полосатом купальнике, с собранными волосами и в солнцезащитных очках.
Подписчики отреагировали на кадры своими лайками и комментариями, многие пожелали звезде хорошо отдохнуть.
Отметим, что незадолго до этого исполнительница публиковала семейный снимок, сделанный в самолете.
Коротко о звезде:
Ирина Федишин – 34-летняя украинская певица, работающая в жанре поп-музыки. Выпустила шесть альбомов. Родом из города Львов.
В 2018 году принимала участие в 8 сезоне "Голоса країни", но не дошла до этапа прямых эфиров.
Как писал OBOZREVATEL, ранее Федишин стала новым репортером "Світського життя" на 1+1. Артистка специально для этого события подготовила сказочный наряд.