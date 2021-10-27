34-летняя Федишин показала формы в купальнике на семейном отдыхе. Фото и видео

Украинская певица Ирина Федишин поехала на отдых и продемонстрировала фигуру в купальнике. Артистка опубликовала короткий ролик, сняв на камеру свой коктейль и поделившись живописным видом на море.

Кадры появились в аккаунте звезды в соцсети Instagram во вторник, 26 октября. В сторис она рассказала, что прилетела в Турцию (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Известно, что на "каникулы" знаменитость отправилась вместе с семьей: мужем и двумя сыновьями. По ее словам, в этот сезон туристов в Турции хватает, хотя погода бывает изменчивой.

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Федишин рассказала, что они сняли номер в отеле, где находится большой аквапарк, чтобы детям было где развлекаться. Конкретное название она не озвучила.

На видео из путешествия 34-летняя певица предстала в светлом полосатом купальнике, с собранными волосами и в солнцезащитных очках.

Подписчики отреагировали на кадры своими лайками и комментариями, многие пожелали звезде хорошо отдохнуть.

Отметим, что незадолго до этого исполнительница публиковала семейный снимок, сделанный в самолете.

Коротко о звезде:

Ирина Федишин – 34-летняя украинская певица, работающая в жанре поп-музыки. Выпустила шесть альбомов. Родом из города Львов.

В 2018 году принимала участие в 8 сезоне "Голоса країни", но не дошла до этапа прямых эфиров.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Федишин стала новым репортером "Світського життя" на 1+1. Артистка специально для этого события подготовила сказочный наряд.