Ирина Билык рассказала о причине развода с мужем: кто-то появился. Видео

Украинская певица Ирина Билык призналась, что сохранить брак с экс-возлюбленным Асланом Ахмадовым не удалось из-за большого расстояния. Супруги виделись не так часто, ведь на протяжении нескольких лет жили в разных странах.

Этими подробностями знаменитость поделилась в программе "Ранок з Інтером" (чтобы смотреть фото и видео , проскролльте до конца страницы). Но, несмотря на все разногласия между супругами, они остаются хорошими родителями для своего сына Табриза, который появился на свет в 2015 году.

"Аслан – хороший отец. И мы расстаемся не потому, что он плохой человек, или что-то произошло между нами. Просто мы не можем часто видеться. За период карантина у Аслана, может быть, кто-то появился… Возможно у меня здесь что-то произойдет в Украине. Но, в любом случае, мы будем дружить и общаться", – сказала исполнительница.

Видео дня

Напомним, что ранее Билык высказалась о вероятности нового замужества. На вопрос подписчиков об этом звезда ответила "поживем-увидим".

(width) 100%

Коротко о знаменитости:

Ирина Билык – украинская певица, композитор, телеведущая, народная артистка Украины.

В 1990 году выпустила первый альбом "Кувала зозуля". Всего у певицы 12 альбомов.

В марте 2013 года знаменитость вышла замуж за фотографа Аслана Ахмадова. У пары родился сын Табриз в 2015-ом. Кроме того, у певицы также есть 20-летний сын Глеб от предыдущих отношений.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Билык показала подросших сыновей. Она снялась вместе с 21-летним Глебом Оверчуком и 5-летним Табризом Ахмадовым в семейной фотосессии. После развода с Асланом Ахмадовым, видно, что сейчас артистка сконцентрирована на детях.